Обмеження Starlink для України наразі не зняті - "Флеш"

Засоби масової інформації просять надати інформацію щодо поточного стану обмежень Starlink. Про це повідомив радник Президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони, фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає УНН.

Деталі

Наразі ми не фіксуємо зняття обмежень у Starlink. Бувають окремі випадки, коли Starlink може рухатися дещо швидше за обмеження, але це, вірогідно, наслідки роботи алгоритму Starlink, або особливі умови використання , а не зняття обмеження - йдеться в дописі.

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За даними джерел The Wall Street Journal, засновник SpaceX Ілон Маск особисто розпорядився обмежити роботу супутникової системи Starshield, яку використовують для військових потреб України.

Після того як інформація про обмеження стала публічною, представники SpaceX зв'язалися з Білим домом. Сторони намагалися узгодити заяву про те, що компанія та адміністрація Трампа координували свої дії.

Нагадаємо

Радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що обмеження SpaceX для терміналів Starlink можуть ускладнити протидію реактивним "шахедам".