Топ-7 детективних фільмів, які триматимуть у напрузі до кінця

Таємничі зникнення, заплутані вбивства, приховані мотиви та підозрювані, яким складно довіряти - детективи вміють захоплювати увагу до останньої сцени. УНН зібрали топ-7 фільмів, у яких розслідування поступово відкривають несподівані подробиці, а розгадка не завжди виявляється очевидною.

Зодіак

У Сан-Франциско з’являється серійний убивця, який не лише нападає на людей, а й сам виходить на зв’язок із поліцією та журналістами. Він надсилає листи із загадковими шифрами, перетворюючи власні злочини на небезпечну гру. Поки слідчі намагаються встановити особу злочинця, журналісти теж починають власне розслідування. У центрі історії - детективи Девід Тоші та Вільям Армстронґ, а також репортери Пол Ейвері й Роберт Грейсміт. Чим довше тривають пошуки, тим сильніше загадка поглинає життя людей, які намагаються її розв’язати. "Зодіак" заснований на реальній історії одного з найзагадковіших злочинів XX століття.

Дівчина з тату дракона

Журналіст Мікаель Блумквіст отримує незвичне завдання: з’ясувати, що сталося з Гарієт Вангер, яка зникла приблизно 40 років тому. Її заможний дядько переконаний, що до зникнення причетний хтось із родичів, але за десятиліття таємниця так і не була розкрита. До розслідування долучається Лісбет Саландер - талановита хакерка з непростим характером. Разом вони вивчають старі документи, шукають зв’язки між подіями минулого та поступово виходять на небезпечні таємниці родини.

Загублена

У день п’ятої річниці весілля Нік Данн повертається додому й виявляє, що його дружина Емі зникла. У будинку залишилися сліди боротьби, а обставини події викликають дедалі більше запитань. Незабаром справа привертає увагу медіа, а сам Нік опиняється в центрі підозр. З кожною новою деталлю історія подружжя постає в іншому світлі. Те, що спочатку здається звичайною справою про зникнення людини, перетворюється на заплутане протистояння, у якому важко відрізнити правду від ретельно створеного образу.

Ножі наголо

Після смерті відомого письменника Гарлана Тромбі його родина збирається в маєтку. На перший погляд, це звичайна сімейна трагедія, однак обставини смерті викликають підозри. До справи береться приватний детектив Бенуа Блан, якому доведеться розібратися в суперечливих свідченнях і непростих стосунках між родичами. У процесі розслідування з’ясовується, що кожен із членів сім’ї має власні секрети, образи або причини приховувати правду. Підозрюваних багато, а зовнішня ввічливість не заважає їм вести власну гру. У фільмі знялися Деніел Крейґ, Кріс Еванс, Ана де Армас, Джеймі Лі Кертіс та інші відомі актори.

Клуб убивств по четвергах

У будинку для літніх людей четверо мешканців регулярно збираються, щоб розбирати старі нерозкриті злочини. Їхнє захоплення історіями про вбивства змінюється, коли поблизу стається справжній злочин. Тепер у пенсіонерів з’являється можливість застосувати свої навички на практиці. Поки поліція з’ясовує обставини події, четвірка починає власне розслідування. Герої шукають підказки, розмовляють із людьми та намагаються зрозуміти, хто міг стояти за злочином. Стрічка заснована на однойменному романі Річарда Османа. Замість похмурої атмосфери тут британський гумор, харизматичні персонажі та загадка, яку цікаво розплутувати разом із героями. Цей варіант ідеальний для тих, хто любить детективи без надмірної жорстокості.

Убивство у "Східному Експресі"

Під час подорожі розкішним потягом "Східний експрес" стається вбивство. Через снігові замети потяг зупиняється, а пасажири опиняються в ізоляції. Розслідування доручають Еркюлю Пуаро - відомому детективу, який має з’ясувати, хто з присутніх причетний до злочину. Під час опитування пасажирів версії постійно змінюються. У кожного є власна історія, а окремі свідчення суперечать одне одному. Щоб знайти відповідь, Пуаро мусить зіставити факти й розібратися в прихованих зв’язках між людьми. Кеннет Брана не лише зрежисував фільм, а й зіграв головного героя. У стрічці також знялися Джонні Депп, Мішель Пфайфер, Джуді Денч, Віллем Дефо та Пенелопа Крус. Це екранізація роману легендарної Агати Крісті, яка повертає до класичної детективної формули: обмежене коло підозрюваних і загадка, де важлива кожна деталь.

Сім

Двоє поліцейських, досвідчений Вільям Сомерсет і молодий детектив Девід Міллз розслідують серію жорстоких убивств. Злочинець обирає жертв відповідно до семи смертних гріхів і залишає підказки, які мають пояснити логіку його дій. Що далі просувається розслідування, то моторошнішими стають знайдені докази. Детективи намагаються передбачити наступний крок убивці, але той, схоже, продумав свій план значно далі, ніж вони очікували. Головні ролі виконали Морган Фрімен і Бред Пітт. Фільм тримає в напрузі всі 127 хвилин і дивує досить несподіваною кінцівкою.

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