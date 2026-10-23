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Топ-7 детективных фильмов, которые будут держать в напряжении до конца

Киев • УНН

 • 1082 просмотра

УНН собрали семь детективных фильмов об исчезновениях, убийствах и скрытых мотивах. Среди них — "Зодиак", "Исчезнувшая" и "Семь".

Топ-7 детективных фильмов, которые будут держать в напряжении до конца

Таинственные исчезновения, запутанные убийства, скрытые мотивы и подозреваемые, которым сложно доверять, — детективы умеют захватывать внимание до последней сцены. УНН собрали топ-7 фильмов, в которых расследования постепенно раскрывают неожиданные подробности, а разгадка не всегда оказывается очевидной.

Зодиак

В Сан-Франциско появляется серийный убийца, который не только нападает на людей, но и сам выходит на связь с полицией и журналистами. Он отправляет письма с загадочными шифрами, превращая собственные преступления в опасную игру. Пока следователи пытаются установить личность преступника, журналисты тоже начинают собственное расследование. В центре истории — детективы Дэвид Тоши и Уильям Армстронг, а также репортеры Пол Эйвери и Роберт Грейсмит. Чем дольше продолжаются поиски, тем сильнее загадка поглощает жизнь людей, пытающихся ее разгадать. «Зодиак» основан на реальной истории одного из самых загадочных преступлений XX века.

Девушка с татуировкой дракона

Журналист Микаэль Блумквист получает необычное задание: выяснить, что произошло с Харриет Вангер, которая исчезла около 40 лет назад. Ее состоятельный дядя убежден, что к исчезновению причастен кто-то из родственников, но за десятилетия тайна так и не была раскрыта. К расследованию присоединяется Лисбет Саландер — талантливая хакерша с непростым характером. Вместе они изучают старые документы, ищут связи между событиями прошлого и постепенно выходят на опасные тайны семьи.

Исчезнувшая

В день пятой годовщины свадьбы Ник Данн возвращается домой и обнаруживает, что его жена Эми исчезла. В доме остались следы борьбы, а обстоятельства произошедшего вызывают всё больше вопросов. Вскоре дело привлекает внимание СМИ, а сам Ник оказывается в центре подозрений. С каждой новой деталью история супругов предстаёт в ином свете. То, что поначалу кажется обычным делом об исчезновении человека, превращается в запутанное противостояние, в котором трудно отличить правду от тщательно созданного образа.

Достать ножи

После смерти известного писателя Харлана Тромби его семья собирается в поместье. На первый взгляд, это обычная семейная трагедия, однако обстоятельства смерти вызывают подозрения. За дело берётся частный детектив Бенуа Блан, которому предстоит разобраться в противоречивых показаниях и непростых отношениях между родственниками. В ходе расследования выясняется, что у каждого члена семьи есть собственные секреты, обиды или причины скрывать правду. Подозреваемых много, а внешняя вежливость не мешает им вести собственную игру. В фильме снялись Дэниел Крейг, Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кёртис и другие известные актёры.

Клуб убийств по четвергам

В доме для пожилых людей четверо постояльцев регулярно собираются, чтобы разбирать старые нераскрытые преступления. Их увлечение историями об убийствах меняется, когда поблизости происходит настоящее преступление. Теперь у пенсионеров появляется возможность применить свои навыки на практике. Пока полиция выясняет обстоятельства произошедшего, четвёрка начинает собственное расследование. Герои ищут подсказки, разговаривают с людьми и пытаются понять, кто мог стоять за преступлением. Фильм основан на одноимённом романе Ричарда Османа. Вместо мрачной атмосферы здесь британский юмор, харизматичные персонажи и загадка, которую интересно распутывать вместе с героями. Этот вариант идеально подойдёт тем, кто любит детективы без чрезмерной жестокости.

Убийство в "Восточном экспрессе"

Во время путешествия на роскошном поезде «Восточный экспресс» происходит убийство. Из-за снежных заносов поезд останавливается, а пассажиры оказываются в изоляции. Расследование поручают Эркюлю Пуаро — известному детективу, которому предстоит выяснить, кто из присутствующих причастен к преступлению. Во время опроса пассажиров версии постоянно меняются. У каждого есть собственная история, а отдельные свидетельства противоречат друг другу. Чтобы найти ответ, Пуаро должен сопоставить факты и разобраться в скрытых связях между людьми. Кеннет Брана не только снял фильм, но и сыграл главного героя. В картине также снялись Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Джуди Денч, Уиллем Дефо и Пенелопа Крус. Это экранизация романа легендарной Агаты Кристи, которая возвращает к классической детективной формуле: ограниченный круг подозреваемых и загадка, в которой важна каждая деталь.

Семь

Двое полицейских, опытный Уильям Сомерсет и молодой детектив Дэвид Миллз, расследуют серию жестоких убийств. Преступник выбирает жертв в соответствии с семью смертными грехами и оставляет подсказки, которые должны объяснить логику его действий. Чем дальше продвигается расследование, тем более жуткими становятся найденные доказательства. Детективы пытаются предугадать следующий шаг убийцы, но тот, похоже, продумал свой план значительно дальше, чем они ожидали. Главные роли исполнили Морган Фримен и Брэд Питт. Фильм держит в напряжении все 127 минут и удивляет достаточно неожиданной концовкой.

Топ-9 фильмов ужасов, которые стоит посмотреть на Хэллоуин22.10.26, 18:37 • 48662 просмотра

Алла Киосак

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