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The Guardian

Starlink перевірили поблизу фронту та в цивільному секторі: Зеленський повідомив про результати

Київ • УНН

 • 348 перегляди

Україна підтвердила обмеження Starlink: система працює під час руху до 161 км/год. Київ очікує рішень від SpaceX та США.

Starlink перевірили поблизу фронту та в цивільному секторі: Зеленський повідомив про результати
Фото ілюстративне

В Україні продовжують діяти обмеження на використання супутникового зв'язку Starlink. Наразі максимальна швидкість руху, за якої забезпечується робота системи, становить 161 км/год, заявив 23 жовтня голова держави Володимир Зеленський, передає УНН

За його словами, українська сторона розуміє, як технічно усунути ці обмеження, однак очікує відповідних рішень від SpaceX та адміністрації США.

Деталі

Україна провела перевірку роботи Starlink на кількох напрямках. Зокрема, тестування здійснювали як у цивільному секторі, так і в районах, наближених до лінії фронту. Результати перевірок підтвердили, що встановлені раніше обмеження продовжують діяти. Максимальний поріг швидкості руху залишається на рівні 161 км/год.

З цього приводу український лідер наголосив: українська сторона розуміє технічний механізм, який дозволить відновити роботу супутникового зв'язку без відповідних обмежень.

"Ми розуміємо, як це повернути назад, щоб зробити без обмежень, суто технічно. Сподіваємося, що SpaceX та американська адміністрація це зроблять", — заявив президент.

Нагадаємо

Станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, українські перехоплювачі все ще не могли використовувати інтернет на високій швидкості для збивання російських ударних дронів або проведення операцій на середині дистанції.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніТехнології
Starlink
SpaceX
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна