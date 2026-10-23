Starlink проверили вблизи фронта и в гражданском секторе: Зеленский сообщил о результатах

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В Украине продолжают действовать ограничения на использование спутниковой связи Starlink. В настоящее время максимальная скорость движения, при которой обеспечивается работа системы, составляет 161 км/ч, заявил 23 октября глава государства Владимир Зеленский, передает УНН.

По его словам, украинская сторона понимает, как технически устранить эти ограничения, однако ожидает соответствующих решений от SpaceX и администрации США.

Детали

Украина провела проверку работы Starlink на нескольких направлениях. В частности, тестирование проводили как в гражданском секторе, так и в районах, приближенных к линии фронта. Результаты проверок подтвердили, что установленные ранее ограничения продолжают действовать. Максимальный порог скорости движения остается на уровне 161 км/ч.

По этому поводу украинский лидер подчеркнул: украинская сторона понимает технический механизм, который позволит восстановить работу спутниковой связи без соответствующих ограничений.

"Мы понимаем, как это вернуть назад, чтобы сделать без ограничений, чисто технически. Надеемся, что SpaceX и американская администрация это сделают", — заявил президент.

Напомним

По состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские перехватчики все еще не могли использовать интернет на высокой скорости для сбивания российских ударных дронов или проведения операций на средней дистанции.