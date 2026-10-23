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Усі чотири аеропорти москви зупинили роботу через повітряну тривогу

Київ • УНН

 • 1324 перегляди

Московські аеропорти Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковський припинили прийом і вильоти літаків. У Шереметьєво оголосили тривогу та евакуацію.

Усі чотири аеропорти москви зупинили роботу через повітряну тривогу

Усі чотири московські аеропорти зупинили роботу. У Шереметьєво оголосили повітряну тривогу та розпочали евакуацію пасажирів та персоналу, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Аеропорти Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковський зупинили прийом та вильоти літаків, повідомила Росавіація.

У Шереметьєво також оголосили повітряну тривогу. Пасажирів попросили пройти до найближчих безпечних зон та укриття.

Додамо

У мерії москви повідомили про атаку дронів на столицю рф, а також про збиття.

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Антоніна Туманова

Війна в УкраїніСвіт
Евакуація
Повітряна тривога