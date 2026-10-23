Усі чотири аеропорти москви зупинили роботу через повітряну тривогу
Київ • УНН
Московські аеропорти Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковський припинили прийом і вильоти літаків. У Шереметьєво оголосили тривогу та евакуацію.
Усі чотири московські аеропорти зупинили роботу. У Шереметьєво оголосили повітряну тривогу та розпочали евакуацію пасажирів та персоналу, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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Аеропорти Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковський зупинили прийом та вильоти літаків, повідомила Росавіація.
У Шереметьєво також оголосили повітряну тривогу. Пасажирів попросили пройти до найближчих безпечних зон та укриття.
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