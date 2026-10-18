Дрони FP-1 уразили дата-центр "ВКонтакте" та нафтові об’єкти рф

Сили оборони України у ніч на 18 жовтня уразили одразу кілька об'єктів нафтової та цифрової інфраструктури рф. Про це повідомила компанія FirePoint, передає УНН.

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Безпілотники FP-1 уразили дата-центр "ВКонтакте", нафтобазу "Ручьи" та петербурзький нафтовий термінал із пропускною спроможністю 12,5 млн тонн на рік.

На території нафтового терміналу та нафтобази спалахнули пожежі, також повідомляється про серйозні пошкодження дата-центру. Схоже, сезон білих ночей у Петербурзі вирішили продовжити - йдеться в дописі FirePoint.

Нагадаємо

У ніч на 14 жовтня Сили оборони України завдали удару безпілотниками по мегадата-центру російського "Сбербанку" в місті балаково саратовської області рф.