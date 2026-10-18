Дроны FP-1 поразили дата-центр «ВКонтакте» и нефтяные объекты рф

$44.8950.31
ukenru
13:02 • 13622 просмотра
Мир не осознаёт, что приближается к Третьей мировой войне - FT
11:15 • 20150 просмотра
Новый инцидент в аэропорту Лейпцига: ограждение протаранили рядом с российскими грузовыми самолётами
10:44 • 17565 просмотра
Протесты во Франции: повреждено 1500 магазинов, ущерб достигает сотен миллионов евро
10:29 • 13496 просмотра
Украинка завоевала серебро Кубка мира по фехтованию
Эксклюзив
10:17 • 12490 просмотра
Начало недели будет тёплым, но дождливым — синоптики дали прогноз
Эксклюзив
09:18 • 19525 просмотра
Ретроградные Венера и Меркурий принесут финансовые и эмоциональные испытания
18 октября, 08:37 • 22552 просмотра
Не спешите браться за секатор: какие растения категорически не следует обрезать перед зимойPhoto
18 октября, 08:20 • 13739 просмотра
рф 76 раз атаковала украинскую энергетику после объявления Трампом "энергетического перемирия" — Зеленский
18 октября, 07:50 • 15332 просмотра
В парламентском объединении поддержали предостережения ФПУ относительно нового закона о безопасности работников
18 октября, 07:34 • 15296 просмотра
Неизвестный объект мог нарушить воздушное пространство Польши — военные направили поисковую группу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4.1м/с
92%
751мм
Популярные новости
Дюбуа сохранил титул WBO, одержав сокрушительную победу над УордлиPhoto18 октября, 05:28 • 19028 просмотра
В Германии протаранили ограждение в аэропорту Лейпцига — одна из полос закрыта, полиция начала расследование18 октября, 06:24 • 5342 просмотра
Массированная атака дронов на санкт-петербург: атакован склад Ozon, тысячи россиян остались без светаPhotoVideo18 октября, 06:35 • 15090 просмотра
Голкипер "Челси" Мартинес перенёс операцию после травмы, полученной в матче против команды МиколенкоVideo18 октября, 07:57 • 12778 просмотра
Япония запускает первую миссию по доставке образцов со спутника Марса18 октября, 09:09 • 9050 просмотра
публикации
Ретроградные Венера и Меркурий принесут финансовые и эмоциональные испытания
Эксклюзив
09:18 • 19511 просмотра
Не спешите браться за секатор: какие растения категорически не следует обрезать перед зимойPhoto18 октября, 08:37 • 22538 просмотра
Кабмину предлагают ввести мораторий до завершения консультаций по вопросам бронирования
Эксклюзив
18 октября, 07:20 • 22362 просмотра
Зерновая ловушка для Украины: куда деть урожай 2026 года и чем обернётся длительная блокада экспорта
Эксклюзив
17 октября, 10:59 • 55028 просмотра
Сокращение бронирования работников ОПК может сорвать поставки оружия на фронт — производители призвали правительство пересмотреть решение
Эксклюзив
17 октября, 07:05 • 58391 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Биньямин Нетаньяху
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Канада
Реклама
УНН Lite
Япония запускает первую миссию по доставке образцов со спутника Марса18 октября, 09:09 • 9242 просмотра
Голкипер "Челси" Мартинес перенёс операцию после травмы, полученной в матче против команды МиколенкоVideo18 октября, 07:57 • 12872 просмотра
Дюбуа сохранил титул WBO, одержав сокрушительную победу над УордлиPhoto18 октября, 05:28 • 19127 просмотра
80-летний Трамп сделал странное признание о своём макияже17 октября, 12:08 • 36898 просмотра
Лора Лумер сделала неожиданное предложение после короткой "карьеры" новой пресс-секретарши Трампа17 октября, 08:12 • 40425 просмотра
Актуальное
Старлинк
Социальная сеть
9К720 Искандер
Financial Times
Хранитель

Дроны FP-1 поразили дата-центр «ВКонтакте» и нефтяные объекты рф

Киев • УНН

 • 2636 просмотра

В ночь на 18 октября беспилотники FP-1 поразили дата-центр «ВКонтакте», нефтебазу «Ручьи» и терминал в петербурге. На объектах вспыхнули пожары.

Дроны FP-1 поразили дата-центр «ВКонтакте» и нефтяные объекты рф

Силы обороны Украины в ночь на 18 октября поразили сразу несколько объектов нефтяной и цифровой инфраструктуры рф. Об этом сообщила компания FirePoint, передает УНН.

Детали

Беспилотники FP-1 поразили дата-центр "ВКонтакте", нефтебазу "Ручьи" и петербургский нефтяной терминал с пропускной способностью 12,5 млн тонн в год.

На территории нефтяного терминала и нефтебазы вспыхнули пожары, также сообщается о серьезных повреждениях дата-центра. Похоже, сезон белых ночей в Петербурге решили продлить

- говорится в сообщении FirePoint.

Напомним

В ночь на 14 октября Силы обороны Украины нанесли удар беспилотниками по мегадата-центру российского "Сбербанка" в городе Балаково Саратовской области рф.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости МираТехнологии
Fire Point
Взрывы
Пожары
Война в Украине