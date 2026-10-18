Дроны FP-1 поразили дата-центр «ВКонтакте» и нефтяные объекты рф
Киев • УНН
В ночь на 18 октября беспилотники FP-1 поразили дата-центр «ВКонтакте», нефтебазу «Ручьи» и терминал в петербурге. На объектах вспыхнули пожары.
Силы обороны Украины в ночь на 18 октября поразили сразу несколько объектов нефтяной и цифровой инфраструктуры рф. Об этом сообщила компания FirePoint, передает УНН.
Детали
Беспилотники FP-1 поразили дата-центр "ВКонтакте", нефтебазу "Ручьи" и петербургский нефтяной терминал с пропускной способностью 12,5 млн тонн в год.
На территории нефтяного терминала и нефтебазы вспыхнули пожары, также сообщается о серьезных повреждениях дата-центра. Похоже, сезон белых ночей в Петербурге решили продлить
Напомним
В ночь на 14 октября Силы обороны Украины нанесли удар беспилотниками по мегадата-центру российского "Сбербанка" в городе Балаково Саратовской области рф.