Все четыре аэропорта москвы прекратили работу из-за воздушной тревоги

Все четыре московских аэропорта приостановили работу. В Шереметьево объявили воздушную тревогу и начали эвакуацию пассажиров и персонала, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский приостановили прием и вылеты самолетов, сообщила Росавиация.

В Шереметьево также объявили воздушную тревогу. Пассажиров попросили пройти в ближайшие безопасные зоны и укрытия.

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