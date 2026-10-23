Все четыре аэропорта москвы прекратили работу из-за воздушной тревоги
Киев • УНН
Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский прекратили приём и вылеты самолётов. В Шереметьево объявили тревогу и эвакуацию.
Все четыре московских аэропорта приостановили работу. В Шереметьево объявили воздушную тревогу и начали эвакуацию пассажиров и персонала, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский приостановили прием и вылеты самолетов, сообщила Росавиация.
В Шереметьево также объявили воздушную тревогу. Пассажиров попросили пройти в ближайшие безопасные зоны и укрытия.
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