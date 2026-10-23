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Закон про безпеку працівників на роботі повернувся до редакції 2023 року попри тривале доопрацювання - Федерація профспілок

Київ • УНН

 • 7724 перегляди

Попри багаторічне опрацювання законопроєкту та понад тисячу розглянутих поправок ключові пропозиції ФПУ не були враховані парламентом.

Закон про безпеку працівників на роботі повернувся до редакції 2023 року попри тривале доопрацювання - Федерація профспілок

Верховна Рада ухвалила закон про безпеку працівників на роботі, однак Федерація профспілок України заявляє, що фінальна редакція документа фактично відтворює проєкт, підготовлений ще у 2023 році. У ФПУ наголошують, що пропозиції щодо захисту трудових прав і безпеки працівників, над якими вони працювали протягом кількох років, не були враховані. Тепер профспілки просять президента Володимира Зеленського ветувати закон і повернути його парламенту на доопрацювання, пише УНН.

Деталі

Верховна Рада 12 жовтня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10147 "Про безпеку та здоров’я працівників на роботі". 

Однак голова Федерації профспілок України Сергій Бизов повідомив, що проголосований парламентом законопроєкт містить положення, які можуть послабити захист працівників. За його словами, йдеться про ризики для безпеки на виробництві, компенсацій постраждалим і соціальних гарантій для людей, які працюють у важких та шкідливих умовах. Водночас він наголосив, що Федерація підтримує реформу охорони праці та запровадження європейських стандартів. Однак, за словами Сергія Бизова, модернізація законодавства не повинна відбуватися ціною звуження прав працівників.

Спільний представницький орган об’єднань профспілок 19 жовтня звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням ветувати цей закон.

Як зазначає Спільний представницький орган об’єднань профспілок у зверненні до глави держави, робота над законопроєктом №10147 тривала понад сім років. Зокрема, при профільному комітеті Верховної Ради вісім місяців працювала тристороння робоча група, яка опрацювала понад тисячу поправок. Водночас профспілки стверджують, що ухвалений парламентом текст не відображає результатів цієї роботи.

Голосуванням за законопроєкт №10147 перекреслено результати роботи тристоронньої робочої групи, яка опрацювала більше ніж 1000 правок народних депутатів України до другого читання проєкту Закону, та схвалено неузгоджену в багатьох положеннях й навіть нелогічно структуровану, суперечливу редакцію Закону про БЗР, яка майже ідентична редакції законопроєкту, прийнятого у першому читанні у жовтні 2023 року, починаючи з перших статей про визначення понять та термінів, і закінчуючи останніми нормами про розмір санкцій за порушення вимог безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі та в частині внесення змін до інших законодавчих актів

- йдеться у зверненні СПО профспілок, яке є у розпорядженні УНН.

У ФПУ вважають, що окремі положення закону можуть звузити чинні трудові гарантії та послабити механізми захисту працівників. Серед принципових зауважень - питання компенсацій за роботу у шкідливих умовах, збереження середнього заробітку в разі відмови від небезпечної роботи, гарантій для працівників після виробничих травм і професійних захворювань, а також повноважень профспілок щодо громадського контролю за дотриманням вимог охорони праці.

Профспілки також наголошують, що законопроєкт не був погоджений із представницькими об’єднаннями профспілок та роботодавців на національному рівні. На їхню думку, це суперечить принципам соціального діалогу, які мають супроводжувати ухвалення рішень у сфері праці.

Наразі текст закону підписаний головою Верховної Ради та направлений на підпис президенту.

ФПУ вимагає перегляду закону про безпеку працівників на роботі: що може змінити президентське вето20.10.26, 16:26 • 17024 перегляди

Нагадаємо

Застереження Федерації профспілок щодо окремих положень закону "Про безпеку та здоров’я працівників на роботі" підтримали також у міжфракційному депутатському об’єднанні "Профспілки України". Народний депутат, голова обʼєднання Андрій Клочко заявив, що закон неідеальний, адже йдеться про можливе звуження соціальних гарантій для працівників, зайнятих у важких і шкідливих умовах. Водночас він наголосив на важливості євроінтеграційної мети документа та необхідності подальшого діалогу щодо його вдосконалення.

Євген Царенко

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