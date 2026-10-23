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Закон о безопасности работников на работе вернулся к редакции 2023 года несмотря на длительную доработку - Федерация профсоюзов

Киев • УНН

 • 1964 просмотра

Несмотря на многолетнюю работу над законопроектом и более тысячи рассмотренных поправок, ключевые предложения ФПУ не были учтены парламентом.

Закон о безопасности работников на работе вернулся к редакции 2023 года несмотря на длительную доработку - Федерация профсоюзов

Верховная рада приняла закон о безопасности работников на рабочем месте, однако Федерация профсоюзов Украины заявляет, что финальная редакция документа фактически воспроизводит проект, подготовленный еще в 2023 году. В ФПУ подчеркивают, что предложения по защите трудовых прав и безопасности работников, над которыми они работали в течение нескольких лет, не были учтены. Теперь профсоюзы просят президента Владимира Зеленского наложить вето на закон и вернуть его парламенту на доработку, пишет УНН.

Детали

Верховная рада 12 октября приняла во втором чтении законопроект №10147 "О безопасности и здоровье работников на рабочем месте". 

Однако глава Федерации профсоюзов Украины Сергей Бизов сообщил, что проголосованный парламентом законопроект содержит положения, которые могут ослабить защиту работников. По его словам, речь идет о рисках для безопасности на производстве, компенсаций пострадавшим и социальных гарантий для людей, работающих в тяжелых и вредных условиях. В то же время он подчеркнул, что Федерация поддерживает реформу охраны труда и внедрение европейских стандартов. Однако, по словам Сергея Бизова, модернизация законодательства не должна происходить ценой сужения прав работников.

Совместный представительский орган объединений профсоюзов 19 октября обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на этот закон.

Как отмечает Совместный представительский орган объединений профсоюзов в обращении к главе государства, работа над законопроектом №10147 продолжалась более семи лет. В частности, при профильном комитете Верховной рады восемь месяцев работала трехсторонняя рабочая группа, которая рассмотрела более тысячи поправок. В то же время профсоюзы утверждают, что принятый парламентом текст не отражает результаты этой работы.

Голосованием за законопроект №10147 перечеркнуты результаты работы трехсторонней рабочей группы, которая рассмотрела более 1000 поправок народных депутатов Украины ко второму чтению проекта Закона, и одобрена не согласованная по многим положениям и даже нелогично структурированная, противоречивая редакция Закона о БЗР, которая почти идентична редакции законопроекта, принятого в первом чтении в октябре 2023 года, начиная с первых статей об определении понятий и терминов и заканчивая последними нормами о размере санкций за нарушение требований безопасности и охраны здоровья работников на рабочем месте, а также в части внесения изменений в другие законодательные акты

- говорится в обращении СПО профсоюзов, которое есть в распоряжении УНН.

В ФПУ считают, что отдельные положения закона могут сузить действующие трудовые гарантии и ослабить механизмы защиты работников. Среди принципиальных замечаний — вопросы компенсаций за работу во вредных условиях, сохранения среднего заработка в случае отказа от опасной работы, гарантий для работников после производственных травм и профессиональных заболеваний, а также полномочий профсоюзов по общественному контролю за соблюдением требований охраны труда.

Профсоюзы также подчеркивают, что законопроект не был согласован с представительскими объединениями профсоюзов и работодателей на национальном уровне. По их мнению, это противоречит принципам социального диалога, которые должны сопровождать принятие решений в сфере труда.

В настоящее время текст закона подписан главой Верховной рады и направлен на подпись президенту.

ФПУ требует пересмотра закона о безопасности работников на рабочем месте: что может изменить президентское вето20.10.26, 16:26 • 17020 просмотров

Напомним

Предостережения Федерации профсоюзов относительно отдельных положений закона "О безопасности и здоровье работников на рабочем месте" также поддержали в межфракционном депутатском объединении "Профсоюзы Украины". Народный депутат, глава объединения Андрей Клочко заявил, что закон неидеален, поскольку речь идет о возможном сужении социальных гарантий для работников, занятых в тяжелых и вредных условиях. В то же время он подчеркнул важность евроинтеграционной цели документа и необходимость дальнейшего диалога по его совершенствованию.

Евгений Царенко

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