Інцидент біля посольства України у Вашингтоні: у МЗС розкрили подробиці і додали - дипустанова відновлює роботу

Фото: посольство України у Вашингтоні

Будівлю посольства України у Вашингтоні евакуювали через "підозрілий предмет". Правоохоронці та вибухотехніки провели перевірки і з'ясували, що предмет не становить загрози, територію біля дипустанови - розблокували. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає УНН.

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У МЗС підтвердили, що 23 жовтня біля входу до консульського відділення Посольства України у Вашингтоні виявили предмет, який американська поліція кваліфікувала як підозрілий.

З метою безпеки працівників та відвідувачів посольства було ухвалене рішення про тимчасову евакуацію та оточення території. Були викликані американські правоохоронці та вибухотехніки, які провели необхідні перевірки.

За результатами перевірки американські правоохоронці повідомили, що виявлений біля посольства предмет не становить загрози, територія навколо дипустанови розблокована. Прийом відвідувачів невдовзі буде відновлений - повідомив Тихий.

Нагадаємо

У Вашингтоні біля посольства України виявили "підозрілий предмет", секретна служба США проводить розслідування.