Инцидент возле посольства Украины в Вашингтоне: в МИД раскрыли подробности и добавили — диппредставительство возобновляет работу
Киев • УНН
Здание посольства Украины в Вашингтоне временно эвакуировали из-за подозрительного предмета. Взрывотехники установили, что угрозы нет.
Здание посольства Украины в Вашингтоне эвакуировали из-за "подозрительного предмета". Правоохранители и взрывотехники провели проверки и выяснили, что предмет не представляет угрозы, территорию возле дипучреждения - разблокировали. Об этом сообщил представитель МИД Георгий Тихий, передает УНН.
Детали
В МИД подтвердили, что 23 октября возле входа в консульский отдел Посольства Украины в Вашингтоне обнаружили предмет, который американская полиция квалифицировала как подозрительный.
В целях безопасности работников и посетителей посольства было принято решение о временной эвакуации и оцеплении территории. Были вызваны американские правоохранители и взрывотехники, которые провели необходимые проверки.
По результатам проверки американские правоохранители сообщили, что обнаруженный возле посольства предмет не представляет угрозы, территория вокруг дипучреждения разблокирована. Прием посетителей вскоре будет восстановлен
Напомним
В Вашингтоне возле посольства Украины обнаружили "подозрительный предмет", секретная служба США проводит расследование.