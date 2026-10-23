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Инцидент возле посольства Украины в Вашингтоне: в МИД раскрыли подробности и добавили — диппредставительство возобновляет работу

Киев • УНН

 • 11169 просмотра

Здание посольства Украины в Вашингтоне временно эвакуировали из-за подозрительного предмета. Взрывотехники установили, что угрозы нет.

Инцидент возле посольства Украины в Вашингтоне: в МИД раскрыли подробности и добавили — диппредставительство возобновляет работу
Фото: посольство Украины в Вашингтоне

Здание посольства Украины в Вашингтоне эвакуировали из-за "подозрительного предмета". Правоохранители и взрывотехники провели проверки и выяснили, что предмет не представляет угрозы, территорию возле дипучреждения - разблокировали. Об этом сообщил представитель МИД Георгий Тихий, передает УНН.

Детали

В МИД подтвердили, что 23 октября возле входа в консульский отдел Посольства Украины в Вашингтоне обнаружили предмет, который американская полиция квалифицировала как подозрительный.

В целях безопасности работников и посетителей посольства было принято решение о временной эвакуации и оцеплении территории. Были вызваны американские правоохранители и взрывотехники, которые провели необходимые проверки. 

По результатам проверки американские правоохранители сообщили, что обнаруженный возле посольства предмет не представляет угрозы, территория вокруг дипучреждения разблокирована. Прием посетителей вскоре будет восстановлен 

- сообщил Тихий.

Напомним

В Вашингтоне возле посольства Украины обнаружили "подозрительный предмет", секретная служба США проводит расследование. 

Антонина Туманова

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