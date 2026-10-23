Инцидент возле посольства Украины в Вашингтоне: в МИД раскрыли подробности и добавили — диппредставительство возобновляет работу

Фото: посольство Украины в Вашингтоне

Здание посольства Украины в Вашингтоне эвакуировали из-за "подозрительного предмета". Правоохранители и взрывотехники провели проверки и выяснили, что предмет не представляет угрозы, территорию возле дипучреждения - разблокировали. Об этом сообщил представитель МИД Георгий Тихий, передает УНН.

Детали

В МИД подтвердили, что 23 октября возле входа в консульский отдел Посольства Украины в Вашингтоне обнаружили предмет, который американская полиция квалифицировала как подозрительный.

В целях безопасности работников и посетителей посольства было принято решение о временной эвакуации и оцеплении территории. Были вызваны американские правоохранители и взрывотехники, которые провели необходимые проверки.

По результатам проверки американские правоохранители сообщили, что обнаруженный возле посольства предмет не представляет угрозы, территория вокруг дипучреждения разблокирована. Прием посетителей вскоре будет восстановлен - сообщил Тихий.

Напомним

В Вашингтоне возле посольства Украины обнаружили "подозрительный предмет", секретная служба США проводит расследование.