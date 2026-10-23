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Eurofighter Typhoon

У "Москва-Сіті" через атаку безпілотників евакуювали вежу, де працюють кілька російських міністерств

Київ • УНН

 • 1558 перегляди

У Москві-Сіті евакуювали вежу IQ-квартал на тлі атаки безпілотників. У ній розташовані Мінекономрозвитку, Мінпромторг і Мінцифри рф.

У "Москва-Сіті" через атаку безпілотників евакуювали вежу, де працюють кілька російських міністерств

У діловому центрі російської столиці - Москва-Сіті - евакуювали вежу "IQ-квартал", де розташовано одразу декілька міністерств, передає УНН із посиланням на Astra.

Деталі

Евакуація відбувається на тлі атаки БПЛА на столицю рф.

У IQ-кварталі розташовується кілька урядових відомств, включаючи Мінекономрозвитку рф, Мінпромторг, Мінцифри та Росстандарт.

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Додамо

За даними мера москви сергія собяніна, за останні кілька годин на підльоті до столиці рф нібито збили щонайменше 17 безпілотників.

Антоніна Туманова

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