У "Москва-Сіті" через атаку безпілотників евакуювали вежу, де працюють кілька російських міністерств

У діловому центрі російської столиці - Москва-Сіті - евакуювали вежу "IQ-квартал", де розташовано одразу декілька міністерств, передає УНН із посиланням на Astra.

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Евакуація відбувається на тлі атаки БПЛА на столицю рф.

У IQ-кварталі розташовується кілька урядових відомств, включаючи Мінекономрозвитку рф, Мінпромторг, Мінцифри та Росстандарт.

Усі чотири аеропорти москви зупинили роботу через повітряну тривогу

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За даними мера москви сергія собяніна, за останні кілька годин на підльоті до столиці рф нібито збили щонайменше 17 безпілотників.