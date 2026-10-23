В "Москва-Сити" из-за атаки беспилотников эвакуировали башню, где работают несколько российских министерств

В деловом центре российской столицы — Москва-Сити — эвакуировали башню «IQ-квартал», где расположено сразу несколько министерств, передает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

Эвакуация происходит на фоне атаки БПЛА на столицу рф.

В IQ-квартале располагается несколько правительственных ведомств, включая Минэкономразвития рф, Минпромторг, Минцифры и Росстандарт.

Все четыре аэропорта москвы прекратили работу из-за воздушной тревоги

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По данным мэра Москвы Сергея Собянина, за последние несколько часов на подлете к столице рф якобы сбили не менее 17 беспилотников.