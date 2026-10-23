Дженна Ортега зробила шокуючу заяву про кар'єру перед новим сезоном "Венздей"

Джерело: Happy Sad Confused

Акторка Дженна Ортега планує піти з телебачення після закінчення серіалу "Венздей" (Wednesday). Про це УНН пише з посиланням на Page Six.

Деталі

"Насправді я не мала багато розмов про франшизу. Не мала", - поділилася Ортега під час свого виступу на подкасті Happy Sad Confused", що вийшов у четвер, 22 жовтня.

"Але те, чим я маю займатися, саме мене знайде, - продовжила вона. - Думаю, після "Венздей" я, мабуть, на деякий час піду з телебачення".

Ортега зазначила, що мала "багаторічний досвід роботи на телебаченні".

"У дитинстві я переходила з одного серіалу на інший, і я хочу залишити час для чогось нового", - пояснила 24-річна Ортега.

У новому сезоні, який має вийти у 2027 році, Ортега повернеться до своєї ролі знаменитої готичної дочки родини Аддамс, одержимої похмурим.

Вона знімається разом із колегами по знімальному майданчику Луїсом Гусманом у ролі Гомеса Аддамса, Кетрін Зета-Джонс у ролі Мортіші Аддамс та Айзеком Ордоньєсом у ролі Пагслі Аддамса в серіалі Тіма Бертона.

У лютому Netflix оголосив про початок виробництва третього сезону, повідомивши, що до серіалу приєднається колега Ортеги з фільму "Бітлджус 2" (Beetlejuice Beetlejuice) Вайнона Райдер, а також Єва Грін.

Потім у вересні стрімінговий сервіс оголосив про завершення виробництва третього сезону.

Серіал "Венздей" став величезним хітом для Netflix з моменту прем'єри в 2022 році, отримавши чотири премії "Еммі" - плюс номінацію для Ортеги серед інших номінацій. Другий сезон вийшов 2025 року.

Ортега знімається в кіно та на телебаченні з початку 2010-х років.

Актриса відкрито говорила про стреси, пов'язані з роботою в індустрії розваг у юному віці, зізнавшись раніше цього року, що в дитинстві вона цілий день не їла і не пила на знімальному майданчику.

Дженна Ортега обіцяє екшн та сцени жахів у другому сезоні "Венздей"