Дженна Ортега сделала шокирующее заявление о карьере перед новым сезоном "Уэнсдей"

Источник: Happy Sad Confused

Актриса Дженна Ортега планирует уйти с телевидения после окончания сериала "Уэнсдей" (Wednesday). Об этом УНН пишет со ссылкой на Page Six.

Детали

"На самом деле у меня было не так много разговоров о франшизе. Не было", — поделилась Ортега во время своего выступления в подкасте Happy Sad Confused, вышедшем в четверг, 22 октября.

"Но то, чем мне предстоит заниматься, само меня найдёт, — продолжила она. — Думаю, после "Уэнсдей" я, вероятно, на некоторое время уйду с телевидения".

Ортега отметила, что у неё был "многолетний опыт работы на телевидении".

"В детстве я переходила из одного сериала в другой и хочу оставить время для чего-то нового", — объяснила 24-летняя Ортега.

В новом сезоне, который должен выйти в 2027 году, Ортега вернётся к своей роли знаменитой готической дочери семейства Аддамс, одержимой мрачным.

Она снимается вместе с коллегами по съёмочной площадке Луисом Гусманом в роли Гомеса Аддамса, Кэтрин Зетой-Джонс в роли Мортиши Аддамс и Айзеком Ордоньесом в роли Пагсли Аддамса в сериале Тима Бёртона.

В феврале Netflix объявил о начале производства третьего сезона, сообщив, что к сериалу присоединится коллега Ортеги по фильму "Битлджус 2" (Beetlejuice Beetlejuice) Вайнона Райдер, а также Ева Грин.

Затем в сентябре стриминговый сервис объявил о завершении производства третьего сезона.

Сериал "Уэнсдей" стал огромным хитом для Netflix с момента премьеры в 2022 году, получив четыре премии "Эмми" — плюс номинацию для Ортеги среди других номинаций. Второй сезон вышел в 2025 году.

Ортега снимается в кино и на телевидении с начала 2010-х годов.

Актриса открыто говорила о стрессе, связанном с работой в индустрии развлечений в юном возрасте, признавшись ранее в этом году, что в детстве целый день не ела и не пила на съёмочной площадке.

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