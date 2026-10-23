Скандал зі Starlink для України: Трамп пообіцяв розібратися з обмеженнями та заступився за Маска

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, хто наказав обмежити роботу супутникового зв'язку Starlink для України. Водночас американський лідер пообіцяв особисто втрутитися в ситуацію, якщо проблему досі не вирішено, повідомляє УНН із посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами.

Деталі

Відповідаючи на запитання журналістів про те, хто саме ухвалив рішення обмежити доступ українських військових до Starlink, президент США заявив, що не володіє такою інформацією. При цьому він додав, що не розкрив би її навіть, якби знав.

"Я не маю жодного уявлення. Навіть якби знав, я б вам не сказав. Навіщо мені це розповідати?"— заявив Трамп.

Також очільник Білого дому запевнив, що готовий втрутитися в ситуацію та домогтися відновлення повноцінної роботи супутникового зв'язку для українських військових.

"Якщо виникне проблема, я її вирішу. Я не розмовляв з Ілоном Маском. Можливо, мені доведеться це зробити, але поки що я цього не робив. Якщо проблему не вирішено, я з ним поговорю. Я чув, що її вже вирішили",— зазначив американський президент.

Окремо журналісти поцікавилися повідомленнями про те, що рішення обмежити роботу Starlink для України міг особисто ухвалити власник SpaceX Ілон Маск. Трамп став на захист підприємця, наголосивши, що добре його знає та вважає справедливою людиною.

"Він дуже добра людина. Ілон ніколи не зробить нічого поганого. Я його дуже добре знаю. Він справедлива людина, і, знаєте, це незвична ситуація, коли розмовляєш із приватною компанією",— сказав президент США.

Контекст

У середині жовтня українські військові зіткнулися з обмеженнями швидкості роботи терміналів Starlink та Starshield, які використовують, зокрема, для керування безпілотниками. Через встановлені ліміти зв'язок міг перериватися під час руху обладнання на високій швидкості, що ускладнило виконання окремих бойових завдань.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп особисто звернувся до Ілона Маска з проханням скасувати обмеження для України. Згодом американський президент заявив, що Маск відновив доступ до супутникової системи. Однак українська сторона не підтвердила повного скасування обмежень.

Нагадаємо

23 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що обмеження швидкості Starlink на рівні 161 км/год продовжують діяти. За його словами, Україна очікує від SpaceX та американської адміністрації технічного рішення, яке дозволить відновити повноцінну роботу системи.