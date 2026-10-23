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Скандал со Starlink для Украины: Трамп пообещал разобраться с ограничениями и вступился за Маска

Киев • УНН

 • 948 просмотра

Трамп заявил, что не знает автора ограничений Starlink для Украины, но готов поговорить с Маском и добиться их отмены.

Скандал со Starlink для Украины: Трамп пообещал разобраться с ограничениями и вступился за Маска
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кто распорядился ограничить работу спутниковой связи Starlink для Украины. В то же время американский лидер пообещал лично вмешаться в ситуацию, если проблема до сих пор не решена, сообщает УНН со ссылкой на заявление Трампа во время общения с журналистами.

Детали

Отвечая на вопросы журналистов о том, кто именно принял решение ограничить доступ украинских военных к Starlink, президент США заявил, что не располагает такой информацией. При этом он добавил, что не раскрыл бы ее, даже если бы знал.

"Я не имею ни малейшего представления. Даже если бы знал, я бы вам не сказал. Зачем мне вам это рассказывать?" — заявил Трамп.

Также глава Белого дома заверил, что готов вмешаться в ситуацию и добиться восстановления полноценной работы спутниковой связи для украинских военных. 

"Если возникнет проблема, я ее решу. Я не разговаривал с Илоном Маском. Возможно, мне придется это сделать, но пока я этого не делал. Если проблема не решена, я с ним поговорю. Я слышал, что ее уже решили", — отметил американский президент. 

Отдельно журналисты поинтересовались сообщениями о том, что решение ограничить работу Starlink для Украины мог лично принять владелец SpaceX Илон Маск. Трамп встал на защиту предпринимателя, подчеркнув, что хорошо его знает и считает справедливым человеком.

"Он очень хороший человек. Илон никогда не сделает ничего плохого. Я очень хорошо его знаю. Он справедливый человек, и, знаете, это необычная ситуация, когда разговариваешь с частной компанией", — сказал президент США.

Контекст

В середине октября украинские военные столкнулись с ограничениями скорости работы терминалов Starlink и Starshield, которые используют, в частности, для управления беспилотниками. Из-за установленных лимитов связь могла прерываться во время движения оборудования на высокой скорости, что усложнило выполнение отдельных боевых задач.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп лично обратился к Илону Маску с просьбой отменить ограничения для Украины. Впоследствии американский президент заявил, что Маск восстановил доступ к спутниковой системе. Однако украинская сторона не подтвердила полной отмены ограничений.

Напомним

23 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ограничения скорости Starlink на уровне 161 км/ч продолжают действовать. По его словам, Украина ожидает от SpaceX и американской администрации технического решения, которое позволит восстановить полноценную работу системы.

Александра Василенко

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