Трент Александер-Арнольд покидає "Ліверпуль" після 20 років у клубі

Захисник футбольної команди "Ліверпуль" Трент Александер-Арнольд оголосив про свій перехід до "Реалу". Про це повідомила пресслужба клубу у соцмережі "Х", передає УНН.

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У своєму зверненні футболіст зазначив, що це рішення далось йому нелегко. За його словами, він впродовж 20 років "насолоджувався кожною хвилиною, досяг усіх своїх мрій, досяг усього, чого коли-небудь хотів".

Водночас ФК "Ліверпуль" подякував Тренту за його внесок у клуб і побажав успіхів у подальшій кар’єрі.

Доповнення

Як зазначає The Guardian, Трент Александер-Арнольд приєднався до юнацької команди Ліверпуля у віці шести років і дебютував у першій команді в матчі Кубка Ліги проти Тоттенгема в жовтні 2016 року, через 18 днів після свого 18-річчя. Він зіграв 352 матчі за свій рідний клуб, забивши 23 голи та вигравши Лігу чемпіонів, два титули Прем'єр-ліги, Кубок Англії, Кубок Ліги, Кубок світу серед клубів та Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо

Футболіст Мохамед Салах підписав новий контракт з "Ліверпулем", який діятиме до 2027 року. Єгиптянин заявив, що його найкращі роки проходять в футбольному клубі.

Також УНН повідомляв, що італійська Серія А оголосила форварда збірної України та римської "Роми" Артема Довбика гравцем місяця ліги у березні. На рахунку українця три голи в чотирьох матчах ліги за "Рому".