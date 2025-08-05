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The New York Times

Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині

Київ • УНН

 • 3336 перегляди

Народний депутат, що є фігурантом справи про хабар, з'явився на відкритті Центру ментального здоров'я. Він обвинувачується в отриманні 558 тисяч гривень за сприяння у підписанні контрактів на постачання медичного обладнання.

Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині

Народний депутат Сергій Кузьміних, обвинувачений у резонансній справі про хабар, з’явився на відкритті Центру ментального здоров’я на Житомирщині. Така активність на тлі кримінального провадження може вказувати, що політик повертається до старих схем, пише УНН.

Деталі

Нардеп Кузьміних відзвітував на своїй сторінці у Facebook, що взяв участь у відкритті Центру ментального здоров’я у Звягельській багатопрофільній лікарні. Він зазначив, що Центр облаштований на площі 166 м² з урахуванням сучасних стандартів безбар’єрності та комфорту. Послуги там надаються безкоштовно — за Програмою медичних гарантій і пакетом "Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим і дітям".

На перший погляд здається, що це звичайний робочий візит нардепа. Однак з огляду на кримінальне провадження, яке вже слухає Вищий антикорупційний суд, виникає багато запитань. Нагадаємо, що наприкінці січня 2022 року нардепа Сергія Кузьміних піймали на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання. НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом, схожим на Кузьміних, обіцяє своє сприяння і додає, що може розв'язати питання з усіма медзакладами області. 

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів. Однак, розгляд справи затягується. За інформацією, наданою ВАКС, з 86 судових засідань 31 було зірвано через неявку сторони захисту, а сам нардеп пропустив 22 засідання. 

Справа ще не завершена, вирок у суді досі не ухвалено. Нардеп зберігає мандат, їздить у відрядження та бере участь у відкритті нового медичного центру у Житомирській області.

Такі дії наштовхують на думку, що нардеп Кузьміних ймовірно повертається або намагається повернутися до старих  схем, адже створення медичних центрів передбачає тендери на закупівлю обладнання, ремонтів, а також постачання послуг. Якщо врахувати, що кримінальна справа Кузьміних стосується саме постачання обладнання для медзакладів на Житомирщині, виникають припущення, що депутат може знову використовувати своє становище для впливу на розподіл контрактів. Участь політика, обвинуваченого у корупційній схемі,  у процесах, пов’язаних із лікарняною інфраструктурою, потребує особливої уваги з боку правоохоронних та антикорупційних органів. 

9,5 мільйона і законодавчий супровід: що пов'язує Кузьміних із фармгігантом "Дарниця"?29.07.25, 17:15 • 57506 переглядiв

Лілія Подоляк

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Житомирська область
Національне антикорупційне бюро України
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