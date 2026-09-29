Золото впало до семитижневого мінімуму через загрозу нового підвищення ставок у США

Ціни на золото опустилися до найнижчого рівня за сім тижнів на тлі зростання прибутковості американських облігацій та очікувань нового підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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У понеділок золото подешевшало на 4%, після чого торгувалося поблизу $4125 за унцію. Загалом із початку вересня дорогоцінний метал втратив близько 7%.

Тиск на золото посилило зростання цін на енергоносії через протистояння США та Ірану навколо Ормузької протоки. Президент США Дональд Трамп відхилив останню пропозицію Тегерана, що посилило побоювання щодо тривалого енергетичного шоку та інфляції.

Інвестори очікують нового рішення ФРС

На цьому тлі зросла прибутковість американських держоблігацій, а ставка за 10-річними паперами досягла нового максимуму за 19 років. Вища прибутковість облігацій знижує привабливість золота, яке саме по собі не приносить процентного доходу.

У вересні ФРС уперше з 2023 року підвищила процентну ставку та допустила подальше посилення монетарної політики. Наразі інвестори оцінюють ймовірність ще одного підвищення ставки в жовтні приблизно у 70%.

Наступними орієнтирами для ринку стануть дані щодо споживчих витрат та інфляції у США, а також статистика ринку праці, які можуть вплинути на подальші рішення ФРС.

Золото подешевшало до $4262 за унцію після падіння більш ніж на 2% за тиждень