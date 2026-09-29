Золото упало до семинедельного минимума из-за угрозы нового повышения ставок в США

Цены на золото опустились до самого низкого уровня за семь недель на фоне роста доходности американских облигаций и ожиданий нового повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В понедельник золото подешевело на 4%, после чего торговалось вблизи отметки $4125 за унцию. В целом с начала сентября драгоценный металл потерял около 7%.

Давление на золото усилил рост цен на энергоносители из-за противостояния США и Ирана вокруг Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп отклонил последнее предложение Тегерана, что усилило опасения по поводу продолжительного энергетического шока и инфляции.

Инвесторы ожидают нового решения ФРС

На этом фоне выросла доходность американских государственных облигаций, а ставка по 10-летним бумагам достигла нового максимума за 19 лет. Более высокая доходность облигаций снижает привлекательность золота, которое само по себе не приносит процентного дохода.

В сентябре ФРС впервые с 2023 года повысила процентную ставку и допустила дальнейшее ужесточение монетарной политики. В настоящее время инвесторы оценивают вероятность еще одного повышения ставки в октябре примерно в 70%.

Следующими ориентирами для рынка станут данные о потребительских расходах и инфляции в США, а также статистика рынка труда, которые могут повлиять на дальнейшие решения ФРС.

Золото подешевело до $4262 за унцию после падения более чем на 2% за неделю