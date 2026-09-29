Золото упало до семинедельного минимума из-за угрозы нового повышения ставок в США
Киев • УНН
Золото подешевело на 4% — примерно до $4125 за унцию. Инвесторы ожидают нового повышения ставки ФРС на фоне рекордной доходности облигаций.
Цены на золото опустились до самого низкого уровня за семь недель на фоне роста доходности американских облигаций и ожиданий нового повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В понедельник золото подешевело на 4%, после чего торговалось вблизи отметки $4125 за унцию. В целом с начала сентября драгоценный металл потерял около 7%.
Давление на золото усилил рост цен на энергоносители из-за противостояния США и Ирана вокруг Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп отклонил последнее предложение Тегерана, что усилило опасения по поводу продолжительного энергетического шока и инфляции.
Инвесторы ожидают нового решения ФРС
На этом фоне выросла доходность американских государственных облигаций, а ставка по 10-летним бумагам достигла нового максимума за 19 лет. Более высокая доходность облигаций снижает привлекательность золота, которое само по себе не приносит процентного дохода.
В сентябре ФРС впервые с 2023 года повысила процентную ставку и допустила дальнейшее ужесточение монетарной политики. В настоящее время инвесторы оценивают вероятность еще одного повышения ставки в октябре примерно в 70%.
Следующими ориентирами для рынка станут данные о потребительских расходах и инфляции в США, а также статистика рынка труда, которые могут повлиять на дальнейшие решения ФРС.
Золото подешевело до $4262 за унцию после падения более чем на 2% за неделю28.09.26, 05:55 • 11980 просмотров