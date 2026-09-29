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У петербурзі уріжуть витрати на освіту, медицину та укриття, але збільшать виплати військовим

Київ • УНН

 • 1998 перегляди

Влада санкт-петербурга планує скоротити видатки бюджету на 70,2 млрд рублів. Водночас 6,4 млрд рублів додатково спрямують військовим та їхнім сім’ям.

У петербурзі уріжуть витрати на освіту, медицину та укриття, але збільшать виплати військовим

Влада санкт-петербурга запропонувала скоротити десятки мільярдів рублів бюджетних витрат, зокрема на освіту, медицину, ЖКГ та захисні споруди, водночас збільшивши фінансування виплат учасникам війни проти України та їхнім сім'ям. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на проєкт поправок до бюджету міста, пише УНН.

Деталі

Загальні видатки петербурга пропонують скоротити на 70,2 млрд рублів – до 1,58 трлн рублів. При цьому доходи бюджету очікуються на рівні 1,472 трлн рублів, що на 9,8 млрд більше за попередній план.

Серед найбільших скорочень – фінансування освіти на 15,5 млрд рублів та охорони здоров'я на 8,5 млрд. Ще 13 млрд можуть забрати з капітального ремонту освітніх закладів і дитячого відпочинку, а 6,8 млрд – із ЖКГ.

На виплати учасникам війни грошей стане більше

На цьому тлі влада міста планує додатково спрямувати 6,4 млрд рублів на виплати учасникам війни проти України та їхнім сім'ям. Ще 4,8 млрд передбачили на зарплати бюджетникам та 1,6 млрд – на ліки для пільговиків.

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Скорочення торкнуться й інших напрямків. Фінансування наземного транспорту та закупівлі рухомого складу зменшать на 9 млрд рублів, благоустрою – на 2,3 млрд, ремонту доріг – на 1,9 млрд. Майже на 1 млрд рублів планують скоротити витрати на обстеження та ремонт захисних споруд цивільної оборони.

У владі петербурга пояснюють перегляд бюджету високою вартістю кредитів, "охолодженням економіки" та прагненням обмежити нові запозичення. Після змін дефіцит міського бюджету планують зменшити зі 189 млрд до 108,8 млрд рублів.

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Степан Гафтко

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