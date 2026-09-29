В Петербурге урежут расходы на образование, медицину и укрытия, но увеличат выплаты военным

Власти Санкт-Петербурга предложили сократить десятки миллиардов рублей бюджетных расходов, в частности на образование, медицину, ЖКХ и защитные сооружения, одновременно увеличив финансирование выплат участникам войны против Украины и их семьям. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на проект поправок к бюджету города, пишет УНН.

Детали

Общие расходы Петербурга предлагают сократить на 70,2 млрд рублей — до 1,58 трлн рублей. При этом доходы бюджета ожидаются на уровне 1,472 трлн рублей, что на 9,8 млрд больше предыдущего плана.

Среди крупнейших сокращений — финансирование образования на 15,5 млрд рублей и здравоохранения на 8,5 млрд. Еще 13 млрд могут забрать из капитального ремонта образовательных учреждений и детского отдыха, а 6,8 млрд — из ЖКХ.

На выплаты участникам войны денег станет больше

На этом фоне власти города планируют дополнительно направить 6,4 млрд рублей на выплаты участникам войны против Украины и их семьям. Еще 4,8 млрд предусмотрели на зарплаты бюджетникам, а 1,6 млрд — на лекарства для льготников.

путин увеличил штатную численность военнослужащих в рф — сколько их будет

Сокращения коснутся и других направлений. Финансирование наземного транспорта и закупки подвижного состава уменьшат на 9 млрд рублей, благоустройства — на 2,3 млрд, ремонта дорог — на 1,9 млрд. Почти на 1 млрд рублей планируют сократить расходы на обследование и ремонт защитных сооружений гражданской обороны.

Власти Петербурга объясняют пересмотр бюджета высокой стоимостью кредитов, "охлаждением экономики" и стремлением ограничить новые заимствования. После изменений дефицит городского бюджета планируют уменьшить со 189 млрд до 108,8 млрд рублей.

Россия увеличит военные расходы на треть в 2027 году — они станут крупнейшими со времён СССР