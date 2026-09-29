Бетмобіль із фільму Тіма Бертона можуть продати за рекордні $7 мільйонів, це дорожче за авто Джеймса Бонда
Київ • УНН
Бетмобіль із фільму 1992 року оцінюють у $5–7 млн. Він може перевершити рекорд ціни Aston Martin DB5 Джеймса Бонда.
Бетмобіль із фільму "Бетмен повертається" 1992 року виставлять на аукціон, де його вартість може сягнути $7 млн. У такому разі він стане найдорожчим проданим Бетмобілем в історії та може обійти знаменитий Aston Martin DB5 Джеймса Бонда, повідомляє Autoblog, пише УНН.
Деталі
Автомобіль створили для фільму Тіма Бертона, в якому роль Бетмена виконав Майкл Кітон. Машина отримала довгий капот, масивні задні плавники, передню частину в стилі турбіни та вихлоп, що нагадує сопло реактивного літака.
В основі Бетмобіля – спеціальна рама, виготовлена з двох з'єднаних шасі Chevrolet Impala. Машину оснастили бензиновим двигуном Chevrolet V8 та 3-ступінчастою автоматичною коробкою передач.
Може встановити рекорд
Аукціонний дім оцінює автомобіль у $5–7 млн. Нинішній рекорд серед Бетмобілів належить машині з телесеріалу 1966 року – у 2013-му її продали за $4,62 млн.
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Якщо автомобіль Тіма Бертона продадуть ближче до верхньої межі оцінки, він також перевершить ціну Aston Martin DB5 1965 року, пов'язаного з фільмами про Джеймса Бонда. У 2019 році цей автомобіль пішов з молотка за $6,38 млн.
Водночас серед кіномобілів були й дорожчі машини. Porsche 917K 1970 року, який знімався у фільмі Стіва Макквіна "Ле-Ман", у 2017 році продали за $14,08 млн, однак це був справжній гоночний прототип із власною історією в автоспорті.
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