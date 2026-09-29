Бэтмобиль из фильма Тима Бёртона могут продать за рекордные $7 миллионов — это дороже автомобиля Джеймса Бонда

Бэтмобиль из фильма «Бэтмен возвращается» 1992 года выставят на аукцион, где его стоимость может достигнуть $7 млн. В таком случае он станет самым дорогим проданным Бэтмобилем в истории и может обойти знаменитый Aston Martin DB5 Джеймса Бонда, сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Автомобиль создали для фильма Тима Бёртона, в котором роль Бэтмена исполнил Майкл Китон. Машина получила длинный капот, массивные задние плавники, переднюю часть в стиле турбины и выхлопную систему, напоминающую сопло реактивного самолёта.

В основе Бэтмобиля — специальная рама, изготовленная из двух соединённых шасси Chevrolet Impala. Машину оснастили бензиновым двигателем Chevrolet V8 и 3-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Может установить рекорд

Аукционный дом оценивает автомобиль в $5–7 млн. Нынешний рекорд среди Бэтмобилей принадлежит машине из телесериала 1966 года — в 2013 году её продали за $4,62 млн.

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Если автомобиль Тима Бёртона продадут ближе к верхней границе оценки, он также превысит цену Aston Martin DB5 1965 года, связанного с фильмами о Джеймсе Бонде. В 2019 году этот автомобиль ушёл с молотка за $6,38 млн.

В то же время среди автомобилей из фильмов были и более дорогие машины. Porsche 917K 1970 года, снимавшийся в фильме Стива Маккуина «Ле-Ман», в 2017 году продали за $14,08 млн, однако это был настоящий гоночный прототип с собственной историей в автоспорте.

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