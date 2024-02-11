Орбан вважає "найбільшими" зусилля Угорщини щодо українських біженців, але в ООН інші данні
Київ • УНН
Згідно зі статистикою ООН, Угорщина посідає передостаннє місце серед країн, які приймають українських біженців згідно з планом ООН з реагування на проблеми біженців, незважаючи на те, що Орбан стверджує, що Угорщина докладає найбільших зусиль.
За словами голови угорського уряду в Угорщині проживають десятки тисяч українців, "яким надаємо робочі місця", а в цілому його країна - в авангарді прийому українських шукачів притулку. Втім, за статистичними даним міжнародних інституцій, Угорщина поділяє передостанні місця серед країн, які приймають шукачів притулку під егідою RRP (Міжвідомчий регіональний план реагування з питань біженців).
Про це йдеться у матеріалі онлайн-портал 24.hu, передає УНН.
Деталі
Віктор Орбан нещодавно високо оцінив роль Угрщини у прийнятті біженців, які тікають від війни росії проти України.
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У своєму радіоінтерв’ю в п’ятницю вранці Орбан розповів, серед іншого, про те, що через Угорщину дозволено в’їзд і/або транзит понад мільйону людей. За словами політика, в країні проживають десятки тисяч українців, "яким надано робочі місця".
За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на лютий 2022 року в Україні нараховується 3,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб, а 6,4 мільйона людей шукали притулку від війни за кордоном.
Щодо Угорщини: за останньою статистикою ООН, станом на кінець 2023 року захистом звернулися трохи більше 41 тисячі шукачів притулку з України. При цьому українців, які фактично отримали статус притулку, може бути трохи менше. Згідно з даними статистики, Угорщина посідає передостаннє місце серед країн, які приймають шукачів притулку під егідою так званого Регіонального плану дій щодо біженців (RRP), пише угорське видання.
RRP був запущений на початку березня 2022 року за участю урядів країн, що приймають.
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До них належать:
Болгарія
Чеська Республіка,
Естонія,
Угорщина,
Латвія,
Литва,
Республіка Молдова,
Польща,
Румунія,
Словаччина.
Найбільший тягар несе не Угорщина, а Польща, де 1,64 мільйона шукачів притулку звернулися за захистом. У Чеській Республіці шукають захисту понад 581 000 українців. Румунія і Словаччина, сутакож випереджають Угорщину: 155 000 шукачів притулку в першій країні і трохи менше 135 000 в другій. Крім того випереджають Угорщину країни Балтії, Литва, Естонія та Латвія.
Нагадаємо
Угорщина і надалі не буде поставляти зброю Україні, але продовжить надавати гуманітарну допомогу. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час спільної пресконференції з керівником ОП Андрієм Єрмаком.
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