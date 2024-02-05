Партия Орбана бойкотировала заседание парламента Венгрии по вступлению Швеции в НАТО

Парламент Венгрии сегодня собрался на внеочередное заседание, однако представители партии "Фидес" премьер-министра страны Виктора Орбана и их союзники решили не появляться, а это означает, что голосование по заявке Швеции на членство в НАТО невозможно, сообщает шведский вещатель SVT, пишет УНН.

Детали

"Как и ожидалось, "Фидес" Виктора Орбана и их союзники решили не появляться. Это означает, что голосование по членству Швеции в НАТО невозможно", - говорится в сообщении.

"На скамейках большинства пусто", - сообщил европейский корреспондент SVT Кристоффер Вендик, который находится на месте в Венгрии.

"Как было объявлено ранее, депутаты от Фидес-КДНП не присутствовали на заседании, что означает, что не удалось принять даже повестку дня, поэтому после этих заявлений председательствующий на заседании Шандор Лежак приостановил заседание", - отмечает венгерское издание Telex.

Несмотря на это, пишет издание, присутствие посла США Дэвида Прессмана, а также послов Нидерландов, Норвегии, Дании, Польши и Словакии, которые наблюдали из галереи, "послало сильный месседж".

Дополнение

Внеочередное парламентское заседание, чтобы, как пишет Telex, гарантировать, что парламент Венгрии проголосует за скорейшее вступление Швеции в НАТО, на понедельник совместно инициировали венгерские оппозиционные партии.

Венгрия, до сих пор не ратифицировавшая вступление Швеции в НАТО, осталась единственной в военном альянсе страной, которая этого не сделала, после того, как с ратификацией завершила Турция.