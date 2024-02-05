Партія Орбана бойкотувала засідання парламенту Угорщини щодо вступу Швеції до НАТО
Київ • УНН
Партія Віктора Орбана "Фідес" та її союзники бойкотували позачергове засідання парламенту Угорщини, на якому мало відбутися голосування щодо ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО, що унеможливило голосування.
Парламент Угорщини сьогодні зібрався на позачергове засідання, однак представники партії "Фідес" прем'єр-міністра країни Віктора Орбана та їхні союзники вирішили не з'являтися, а це означає, що голосування щодо заявки Швеції на членство в НАТО неможливе, повідомляє шведський мовник SVT, пише УНН.
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"Як і очікувалося, "Фідес" Віктора Орбана та їхні союзники вирішили не з'являтися. Це означає, що голосування щодо членства Швеції в НАТО неможливе", - ідеться у повідомленні.
"На лавках більшості порожньо", - повідомив європейський кореспондент SVT Крістоффер Вендік, який перебуває на місці в Угорщині.
"Як було оголошено раніше, депутати від Фідес-КДНП не були присутні на засіданні, що означає, що не вдалося ухвалити навіть порядок денний, тому після цих заяв головуючий на засіданні Шандор Лежак призупинив засідання", - зазначає угорське видання Telex.
Попри це, пише видання, присутність посла США Девіда Прессмана, а також послів Нідерландів, Норвегії, Данії, Польщі та Словаччини, які спостерігали з галереї, "надіслала сильний меседж".
Доповнення
Позачергове парламентське засідання, щоб, як пише Telex, гарантувати, що парламент Угорщини проголосує за якнайшвидший вступ Швеції до НАТО, на понеділок спільно ініціювали угорські опозиційні партії.
Угорщина, досі не ратифікувавщи вступ Швеції до НАТО, залишилася єдиною у військовому альянсі країною, яка цього не зробила, після того, як з ратифікацією завершила Туреччина.