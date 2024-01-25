Президент Туреччини Ердоган схвалив ратифікацію членства Швеції в НАТО
Київ • УНН
Президент Туреччини Реджеп Ердоган схвалив членство Швеції в Північноатлантичному альянсі після ратифікації відповідного закону парламентом країни. Закон був нещодавно опублікований в Офіційному віснику Туреччини.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган схвалив ратифікацію парламентом країни членства Швеції в Північноатлантичному альянсі, передає УНН із посиланням на Офіційний вісник Туреччини.
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Закон про затвердження ратифікації протоколу про вступ Швеції до НАТО опубліковано в Офіційному віснику Туреччини.
"Ратифікацію "Протоколу про приєднання Королівства Швеція до Північноатлантичного договору"... було схвалено. Положення цього закону вводяться в дію президентом Республіки", - зазначено в документі.
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Парламент Туреччини схвалив вступ Швеції до НАТО після кількох місяців обговорень.