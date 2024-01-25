Президент Турции Эрдоган одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО

За 2023 год через "Дію" открыто более 229 тысяч новых ФЛП - Федоров

В 2023 году более 229 000 новых физических лиц-предпринимателей в Украине зарегистрировались через приложение "Дія", по словам Михаила Федорова, вице-премьер-министра по вопросам инноваций, образования, науки и развития технологий. Министерство цифровой трансформации имеет целью дальнейшее развитие МСП в 2024 году.