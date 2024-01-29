Угорщина не буде поставляти зброю Україні - Сіярто
Київ • УНН
Угорщина не постачатиме зброю Україні, але продовжить надавати гуманітарну допомогу, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Він підтвердив позицію Угорщини не постачати зброю Україні ні зараз, ні в майбутньому.
Угорщина і надалі не буде поставляти зброю Україні, але продовжить надавати гуманітарну допомогу. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час спільної пресконференції з керівником ОП Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, пише УНН.
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Ви знаєте угорську точку зору. Я вимушений вам сказати, що у майбутньому ми не будемо поставляти зброю, як і не поставляли до цього часу. Одночасно, жодного разу не відмовили у допомозі кожному громадянину України, який потрапив у біду. Угорщина готова, як і до цього часу. Тобто гуманітарний напрямок ми продовжуємо
Він також зазначив, що на сьогоднішній зустрічі не обговорювалось питання гарантій безпеки для України.
Нагадаємо
Угорщина просить Україну відновити права угорської меншини Закарпаття, які були обмежені у 2015 році, включаючи статус угорських національних шкіл, можливість складати іспити угорською мовою, а також вільне використання угорської мови у вищій освіті та культурі.