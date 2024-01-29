Угорщина не буде поставляти зброю Україні - Сіярто

ukenru
29 березня, 19:41 • 46600 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 101486 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 117454 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 118817 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 234962 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157534 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 148152 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133716 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121770 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112915 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.4 м/с
82 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 34266 перегляди
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 26409 перегляди
Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

29 березня, 19:57 • 22168 перегляди
Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

29 березня, 20:08 • 21675 перегляди
"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

29 березня, 20:25 • 17311 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 234955 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386457 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441421 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449743 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359125 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 117457 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131005 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125180 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99224 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108174 перегляди
Актуальне
Угорщина не буде поставляти зброю Україні - Сіярто

Угорщина не буде поставляти зброю Україні - Сіярто

Київ • УНН

 • 108353 перегляди

Угорщина не постачатиме зброю Україні, але продовжить надавати гуманітарну допомогу, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Він підтвердив позицію Угорщини не постачати зброю Україні ні зараз, ні в майбутньому.

Угорщина і надалі не буде поставляти зброю Україні, але продовжить надавати гуманітарну допомогу. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час спільної пресконференції з керівником ОП Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, пише УНН.

Деталі

Ви знаєте угорську точку зору. Я вимушений вам сказати, що у майбутньому ми не будемо поставляти зброю, як і не поставляли до цього часу. Одночасно, жодного разу не відмовили у допомозі кожному громадянину України, який потрапив у біду. Угорщина готова, як і до цього часу. Тобто гуманітарний напрямок ми продовжуємо

- сказав Сіярто.

Він також зазначив, що на сьогоднішній зустрічі не обговорювалось питання гарантій безпеки для України.

Нагадаємо

Угорщина просить Україну відновити права угорської меншини Закарпаття, які були обмежені у 2015 році, включаючи статус угорських національних шкіл, можливість складати іспити угорською мовою, а також вільне використання угорської мови у вищій освіті та культурі. 

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
petro-siiartoПетро Сіярто
ofis-prezydenta-ukrainyОфіс Президента України
andrii-yermakАндрій Єрмак
uhorshchynaУгорщина
ukrainaУкраїна
dmytro-kulebaДмитро Кулеба
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,110.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92