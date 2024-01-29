Венгрия не будет поставлять оружие Украине - Сийярто

Венгрия и в дальнейшем не будет поставлять оружие Украине, но продолжит оказывать гуманитарную помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время совместной пресс-конференции с руководителем ОП Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, пишет УНН.

Детали

Вы знаете венгерскую точку зрения. Я вынужден вам сказать, что в будущем мы не будем поставлять оружие, как и не поставляли до сих пор. Одновременно, ни разу не отказали в помощи каждому гражданину Украины, который попал в беду. Венгрия готова, как и до сих пор. То есть гуманитарное направление мы продолжаем - сказал Сийярто.

Он также отметил, что на сегодняшней встрече не обсуждался вопрос гарантий безопасности для Украины.

Напомним,

Венгрия просит Украину восстановить права венгерского меньшинства Закарпатья, которые были ограничены в 2015 году, включая статус венгерских национальных школ, возможность сдавать экзамены на венгерском языке, а также свободное использование венгерского языка в высшем образовании и культуре.