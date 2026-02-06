Небезпечна погода на Одещині: трасу М-13 тимчасово закрито для транспорту

$43.140.03
Ексклюзив
16:55 • 3334 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
16:00 • 7212 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 9506 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 9340 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 12381 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 10459 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 22023 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 16946 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19669 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 63376 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Популярнi новини
Переговори в Абу-Дабі: Україна та росія обмінялися полоненими, але не досягли прогресу щодо Донбасу - WSJ6 лютого, 08:45 • 12331 перегляди
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW6 лютого, 09:36 • 17171 перегляди
Окупанти заводять важку техніку в центр Мирнограда, бої тривають - ДШВVideo6 лютого, 10:22 • 11208 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 19502 перегляди
У Єврокомісії прокоментували можливість контактів з путіним і фіксують зміну ставлення деяких лідерів ЄС14:17 • 5146 перегляди
Публікації
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
14:41 • 12380 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 19549 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 22019 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 33620 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 63374 перегляди
Небезпечна погода на Одещині: трасу М-13 тимчасово закрито для транспорту

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Через негоду в Одеській області тимчасово перекрили трасу М-13 від Агафіївки до Платонового з 18:30 6 лютого 2026 року. Водіїв закликають не виїжджати та бути обережними на дорогах.

Небезпечна погода на Одещині: трасу М-13 тимчасово закрито для транспорту

Через небезпечну погоду в Одеській області тимчасово перекрили трасу М-13 від Агафіївки до Платонового — водіїв закликають не виїжджати та бути обережними на дорогах. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише УНН.

Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області вводиться тимчасова заборона руху для всіх видів транспорту на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-13 Кропивницький - Платонове (на м. Кишинів) від с. Агафіївка до с. Платонове з 18:30, 6 лютого 2026 року

- йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що уночі засніжить на території Волинської, Рівненської, Житомирської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської, Сумської, Київської областей та в місті Києві.

В Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях можливий крижаний дощ.

На дорогах можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця.

Пам’ятайте, що за таких погодних умов:

  • погіршується видимість;
    • збільшується гальмівний шлях;
      • у разі різкого маневру, автомобіль може занести.

        Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь. У разі потреби телефонуйте 102. Будьте уважні за кермом, зважайте на погодні умови та керуйте відповідально

        - додав Білошицький.

        Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав поради14.11.25, 11:52 • 76025 переглядiв

