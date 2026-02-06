Небезпечна погода на Одещині: трасу М-13 тимчасово закрито для транспорту

Через небезпечну погоду в Одеській області тимчасово перекрили трасу М-13 від Агафіївки до Платонового — водіїв закликають не виїжджати та бути обережними на дорогах. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише УНН.

Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області вводиться тимчасова заборона руху для всіх видів транспорту на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-13 Кропивницький - Платонове (на м. Кишинів) від с. Агафіївка до с. Платонове з 18:30, 6 лютого 2026 року

Також повідомляється, що уночі засніжить на території Волинської, Рівненської, Житомирської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської, Сумської, Київської областей та в місті Києві.

В Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях можливий крижаний дощ.

На дорогах можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця.

Пам’ятайте, що за таких погодних умов:

Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь. У разі потреби телефонуйте 102. Будьте уважні за кермом, зважайте на погодні умови та керуйте відповідально