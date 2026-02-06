Опасная погода в Одесской области: трасса М-13 временно закрыта для транспорта

Из-за опасной погоды в Одесской области временно перекрыли трассу М-13 от Агафиевки до Платоново — водителей призывают не выезжать и быть осторожными на дорогах. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, пишет УНН.

Службой восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области вводится временный запрет движения для всех видов транспорта на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-13 Кропивницкий - Платоново (на г. Кишинев) от с. Агафиевка до с. Платоново с 18:30, 6 февраля 2026 года

Также сообщается, что ночью заснежит на территории Волынской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Киевской областей и в городе Киеве.

В Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях возможен ледяной дождь.

На дорогах возможно налипание мокрого снега и гололедица.

Помните, что при таких погодных условиях:

Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды и нуждается в помощи, не оставайтесь в стороне. В случае необходимости звоните 102. Будьте внимательны за рулем, учитывайте погодные условия и управляйте ответственно