Майк Джонсон

Украина приближается к соглашению по безопасности с США - Зеленский

Украина приближается к подписанию важного соглашения по безопасности с Соединенными Штатами, которое станет мощным результатом по гарантиям безопасности наряду с соглашениями с северными странами, такими как Швеция и Норвегия, в мае-июне, по словам президента Владимира Зеленского.