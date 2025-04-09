Майк Джонсон заявил, что «не имеет аппетита» для продолжения поддержки Украины. Он считает, что Трамп сможет завершить конфликт, позвонив путину, в отличие от потенциального президентства Камалы Харрис.
Президент Зеленский заявил, что может обсуждать вопрос послов только со спикером украинского парламента. Он также опроверг связь своих визитов в США с избирательной кампанией.
Майк Джонсон обвинил Оксану Маркарову в ненадежности и неэффективности как дипломата. Он призвал президента Зеленского уволить ее с должности посла Украины в США.
Администрация Байдена работает над планом расширения полномочий по отправке оружия Украине на $5,9 млрд до конца месяца. Это позволит продолжить поставки оружия Киеву без действий Конгресса.
Лидеры Конгресса США договорились о трехмесячном финансировании федеральных агентств, предотвращая закрытие правительства. Соглашение включает дополнительные средства для Секретной службы и проведения выборов.
Члены Палаты представителей США обратились к спикеру с просьбой включить помощь Украине в резолюцию о полномочиях президента. Они подчеркнули важность поддержки Украины для безопасности США.
Сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс принял номинацию на должность вице-президента США от Республиканской партии. 39-летний Вэнс выступил на съезде партии, рассказав о своем пути и видении будущего страны.
Директор Секретной службы Кимберли Читл взяла на себя ответственность за инцидент покушения на бывшего президента Трампа, но отказалась уходить в отставку, несмотря на призывы лидера большинства членов Палаты представителей.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступит на совместном заседании Конгресса США 24 июля, чтобы "рассказать правду" о войне Израиля против ХАМАС в Секторе Газа на фоне напряженных отношений с президентом Джо Байденом.
Украина использовала американское оружие для нанесения ударов по российским батареям ПВО на территории россии. Отмечается, что разрешение Байдена позволяет использовать оружие, предоставленное США, для удара по российским войскам.
Спикер парламента Майк Джонсон считает, что администрация Байдена должна прекратить ограничивать использование Украиной американского оружия и позволить ей наносить удары по российской территории в целях самообороны.
США активно обсуждают ослабление запрета для Украины на использование американского оружия для нанесения ударов по целям в россии, что позволит Украине поражать объекты, которые сделали возможной недавнюю оккупацию рф украинской территории.
Израиль обеспокоен тем, что Международный уголовный суд может выдать ордера на арест его высших должностных лиц по обвинениям, связанным с войной против ХАМАС в Газе.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что США должны позволить Украине вести войну так, как она считает нужным, и давать отпор россии, даже если американское оружие наносит удары на территории россии.
Байден отверг обвинения МУС в адрес Израиля, заявив, что действия израильской армии в Газе не являются геноцидом, и пообещал сотрудничать с Израилем для уничтожения ХАМАС.
Майкл Коэн, бывший адвокат Трампа и ключевой свидетель против него, признался, что хочет видеть бывшего президента осужденным в уголовном процессе за выплату денег за молчание Сторми Дэниелс.
Палата представителей США проголосовала 359-43 голосами против попытки республиканки Марджори Тейлор Грин отстранить спикера Майка Джонсона с его должности, причем 11 республиканцев проголосовали против Джонсона.
Республиканец Марджори Тейлор Грин обвинила спикера Палаты представителей Майка Джонсона в сговоре с демократами и предложила проголосовать за его отставку, которая, скорее всего, провалится из-за поддержки Джонсона демократами.
Попытка республиканского депутата Марджори Тейлор Грин отстранить спикера Палаты представителей Майка Джонсона будет заблокирована лидерами демократов с помощью процедурного запроса до того, как дело дойдет до голосования.
Президент Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами Конгресса США, поблагодарив их за военную помощь Украине и обсудив необходимость дальнейшего развития систем противовоздушной обороны и дальнего радиолокационного контроля.
Президент Зеленский обсудил с президентом Байденом воздушный террор россии с использованием ракет и атаку на харьковскую телебашню, пакет помощи США после одобрения Палатой представителей, а также планы по двустороннему соглашению о безопасности и подготовку к Мирному саммиту.
Представительница республиканцев Марджори Тейлор Грин призвала спикера Палаты представителей Майка Джонсона уйти в отставку, обвинив его в предательстве республиканских избирателей, одобрив новую помощь Украине, и пригрозила принудительным голосованием за его отставку, если он не уйдет в отставку добровольно.
Украина приближается к подписанию важного соглашения по безопасности с Соединенными Штатами, которое станет мощным результатом по гарантиям безопасности наряду с соглашениями с северными странами, такими как Швеция и Норвегия, в мае-июне, по словам президента Владимира Зеленского.
Палата представителей Конгресса США провела процедурное голосование, которое позволило вынести четыре законопроекта о внешней помощи, включая помощь Украине, на голосование в полном составе Палаты представителей позже.
Комитет по вопросам регламента Палаты представителей Конгресса США продвинул пакет законопроектов о внешней помощи, включая помощь Украине, при поддержке демократов после оппозиции со стороны жестко настроенных республиканцев.
Украина не имеет плана Б и сосредоточена исключительно на получении мощного пакета помощи от Конгресса США, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с министрами иностранных дел стран G7.
Украина может получить первые партии боеприпасов в рамках чешской инициативы по поставкам боеприпасов уже в июне, причем контракты подписаны на около 500 000 крупнокалиберных боеприпасов.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон решительно поддерживает предоставление летальной помощи Украине, считая ее критически важной.
Байден обещает немедленно подписать законопроекты, предоставляющие критически важную помощь Украине, Израилю и Тайваню после одобрения Конгрессом, чтобы поддержать союзников против угроз со стороны россии и Ирана.
Республиканцы в Палате представителей планируют рассматривать помощь Украине, Израилю, Тайваню отдельно, а не одним законопроектом, что потенциально может затянуть процесс оказания помощи этим странам.