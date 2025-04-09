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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27266 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Члены Палаты представителей США обратились к спикеру с просьбой включить помощь Украине в резолюцию о полномочиях президента. Они подчеркнули важность поддержки Украины для безопасности США.

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Сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс принял номинацию на должность вице-президента США от Республиканской партии. 39-летний Вэнс выступил на съезде партии, рассказав о своем пути и видении будущего страны.

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Начальник Секретной службы США не уходит в отставку после покушения на Трампа

Директор Секретной службы Кимберли Читл взяла на себя ответственность за инцидент покушения на бывшего президента Трампа, но отказалась уходить в отставку, несмотря на призывы лидера большинства членов Палаты представителей.

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Нетаньяху выступит в Конгрессе США 24 июля: расскажет "правду" о войне в Газе

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступит на совместном заседании Конгресса США 24 июля, чтобы "рассказать правду" о войне Израиля против ХАМАС в Секторе Газа на фоне напряженных отношений с президентом Джо Байденом.

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Израиль опасается ордеров МУС на арест высших должностных лиц из-за войны в Газе

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Должны иметь возможность дать отпор: Джонсон о разрешении Украине бить по территории рф американским оружием

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что США должны позволить Украине вести войну так, как она считает нужным, и давать отпор россии, даже если американское оружие наносит удары на территории россии.

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Байден не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Байден отверг обвинения МУС в адрес Израиля, заявив, что действия израильской армии в Газе не являются геноцидом, и пообещал сотрудничать с Израилем для уничтожения ХАМАС.

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Ключевой свидетель против Трампа ожидает осуждения бывшего президента США

Майкл Коэн, бывший адвокат Трампа и ключевой свидетель против него, признался, что хочет видеть бывшего президента осужденным в уголовном процессе за выплату денег за молчание Сторми Дэниелс.

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Палата представителей США заблокировала попытку республиканки Грин сместить спикера Джонсона

Палата представителей США проголосовала 359-43 голосами против попытки республиканки Марджори Тейлор Грин отстранить спикера Майка Джонсона с его должности, причем 11 республиканцев проголосовали против Джонсона.

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Республиканка Грин инициирует отставку соратника Джонсона

Республиканец Марджори Тейлор Грин обвинила спикера Палаты представителей Майка Джонсона в сговоре с демократами и предложила проголосовать за его отставку, которая, скорее всего, провалится из-за поддержки Джонсона демократами.

политика • 2 мая, 03:03 • 23755 просмотра

Демократы в Палате представителей заявили, заблокируют обращение об отставке спикера Джонсона

Попытка республиканского депутата Марджори Тейлор Грин отстранить спикера Палаты представителей Майка Джонсона будет заблокирована лидерами демократов с помощью процедурного запроса до того, как дело дойдет до голосования.

Новости Мира • 1 мая, 04:37 • 22729 просмотра

Очередные оборонные пакеты важно направить в Украину как можно скорее: Зеленский поговорил со спикером Палаты представителей и лидерами Сената США

Президент Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами Конгресса США, поблагодарив их за военную помощь Украине и обсудив необходимость дальнейшего развития систем противовоздушной обороны и дальнего радиолокационного контроля.

Война • 25 апреля, 17:03 • 22635 просмотра

Пакет помощи Украине и российский воздушный террор тысячами ракет: Зеленский поговорил с Байденом

Президент Зеленский обсудил с президентом Байденом воздушный террор россии с использованием ракет и атаку на харьковскую телебашню, пакет помощи США после одобрения Палатой представителей, а также планы по двустороннему соглашению о безопасности и подготовку к Мирному саммиту.

Война • 22 апреля, 17:00 • 38314 просмотра

Республиканцы угрожают Джонсону отставкой - CNN

Представительница республиканцев Марджори Тейлор Грин призвала спикера Палаты представителей Майка Джонсона уйти в отставку, обвинив его в предательстве республиканских избирателей, одобрив новую помощь Украине, и пригрозила принудительным голосованием за его отставку, если он не уйдет в отставку добровольно.

Война • 22 апреля, 03:02 • 124414 просмотра

Украина приближается к соглашению по безопасности с США - Зеленский

Украина приближается к подписанию важного соглашения по безопасности с Соединенными Штатами, которое станет мощным результатом по гарантиям безопасности наряду с соглашениями с северными странами, такими как Швеция и Норвегия, в мае-июне, по словам президента Владимира Зеленского.

политика • 20 апреля, 11:58 • 67198 просмотра

The Hill: Палата представителей США сделала шаг к принятию пакета помощи Украине

Палата представителей Конгресса США провела процедурное голосование, которое позволило вынести четыре законопроекта о внешней помощи, включая помощь Украине, на голосование в полном составе Палаты представителей позже.

Война • 19 апреля, 15:54 • 23031 просмотра

Редкий шаг: демократы помогли преодолеть "решающее препятствие" перед голосованием пакета Джонсона с помощью Украине

Комитет по вопросам регламента Палаты представителей Конгресса США продвинул пакет законопроектов о внешней помощи, включая помощь Украине, при поддержке демократов после оппозиции со стороны жестко настроенных республиканцев.

политика • 19 апреля, 09:05 • 19546 просмотра

У нас нет плана Б: Кулеба о новом пакете помощи Украине в Конгрессе

Украина не имеет плана Б и сосредоточена исключительно на получении мощного пакета помощи от Конгресса США, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с министрами иностранных дел стран G7.

Война • 19 апреля, 07:25 • 76799 просмотра

Первые поставки боеприпасов Украине по чешской инициативе могут быть уже в июне - Фиала

Украина может получить первые партии боеприпасов в рамках чешской инициативы по поставкам боеприпасов уже в июне, причем контракты подписаны на около 500 000 крупнокалиберных боеприпасов.

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"Сейчас критически важно": спикер Джонсон поддержал летальную помощь Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон решительно поддерживает предоставление летальной помощи Украине, считая ее критически важной.

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Байден обещает немедленно подписать законопроекты Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Байден обещает немедленно подписать законопроекты, предоставляющие критически важную помощь Украине, Израилю и Тайваню после одобрения Конгрессом, чтобы поддержать союзников против угроз со стороны россии и Ирана.

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Помощь Украине и Израилю: демократы заявили, что рассмотрят предложения Джонсона

Республиканцы в Палате представителей планируют рассматривать помощь Украине, Израилю, Тайваню отдельно, а не одним законопроектом, что потенциально может затянуть процесс оказания помощи этим странам.

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