Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Киев • УНН
Российские силы сосредоточились для масштабного комбинированного удара по Украине, который может произойти в течение 48–72 часов. Главной целью, вероятно, станет энергетическая и газовая инфраструктура.
По данным мониторинговых Телеграм-каналов, российские силы сосредоточились для масштабного комбинированного удара по территории Украины, который может быть осуществлен в течение 48–72 часов. Об этом пишет УНН.
Детали
Источники перечисляют широкий спектр готовых к применению средств поражения – от большого количества ударных БПЛА до крылатых и баллистических ракет. Согласно мониторингу, в готовности к удару могут быть:
- до 900 БпЛА типов "Гербера", "Герань-2", "Герань-3", "Гарпия-А1";
- до 55 ракет Х-101;
- до 34 ракет "Калибр";
- до 6 ракет "Кинжал";
- до 10 ракет "Искандер-М";
- до 6 ракет "Искандер-К".
В сообщениях также отмечается, что главной целью вероятного удара могла бы стать энергетическая и газовая инфраструктура Украины – стратегические объекты, которые систематически становятся целями во время крупных обстрелов.
Стоит помнить: информация из мониторинговых телеграм-каналов требует проверки официальными источниками. Следите за сообщениями Воздушных сил и официальных источников.
