Ворог готовий до масованого удару по Україні – атака можлива протягом 48-72 годин – моніторинг
Київ • УНН
Російські сили зосередилися для масштабного комбінованого удару по Україні, який може відбутися протягом 48–72 годин. Головною ціллю ймовірно стане енергетична та газова інфраструктура.
За даними моніторингових Телеграм-каналів, російські сили зосередилися для масштабного комбінованого удару по території України, який може бути здійснений упродовж 48–72 годин. Про це пише УНН.
Деталі
Джерела перелічують широкий спектр готових до застосування засобів ураження – від великої кількості ударних БПЛА до крилатих і балістичних ракет. Згідно з моніторингом, у готовності до удару можуть бути:
- до 900 БпЛА типів "Гербера", "Герань-2", "Герань-3", "Гарпія-А1";
- до 55 ракет Х-101;
- до 34 ракет "Калібр";
- до 6 ракет "Кинджал";
- до 10 ракет "Іскандер-М";
- до 6 ракет "Іскандер-К".
У повідомленнях також наголошується, що головною ціллю ймовірного удару могла б стати енергетична та газова інфраструктура України – стратегічні об’єкти, які систематично стають цілями під час великих обстрілів.
Варто пам’ятати: інформація з моніторингових телеграм-каналів потребує перевірки офіційними джерелами. Слідкуйте за повідомленнями Повітряних сил та офіційних джерел.
