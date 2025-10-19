$41.640.00
16:40
Ворог готовий до масованого удару по Україні – атака можлива протягом 48-72 годин – моніторинг
Ексклюзив
15:10 • 16405 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
14:19 • 15317 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 18355 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 26318 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 40350 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 51852 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 47062 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 46116 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 53590 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
Ворог готовий до масованого удару по Україні – атака можлива протягом 48-72 годин – моніторинг

Київ • УНН

 4424 перегляди

Російські сили зосередилися для масштабного комбінованого удару по Україні, який може відбутися протягом 48–72 годин. Головною ціллю ймовірно стане енергетична та газова інфраструктура.

Ворог готовий до масованого удару по Україні – атака можлива протягом 48-72 годин – моніторинг

За даними моніторингових Телеграм-каналів, російські сили зосередилися для масштабного комбінованого удару по території України, який може бути здійснений упродовж 48–72 годин. Про це пише УНН.

Деталі

Джерела перелічують широкий спектр готових до застосування засобів ураження – від великої кількості ударних БПЛА до крилатих і балістичних ракет. Згідно з моніторингом, у готовності до удару можуть бути:

  • до 900 БпЛА типів "Гербера", "Герань-2", "Герань-3", "Гарпія-А1";
    • до 55 ракет Х-101;
      • до 34 ракет "Калібр";
        • до 6 ракет "Кинджал";
          • до 10 ракет "Іскандер-М";
            • до 6 ракет "Іскандер-К".

              Окупанти атакували Херсонщину: загинув 71-річний чоловік, четверо поранених19.10.25, 18:18 • 2014 переглядiв

              У повідомленнях також наголошується, що головною ціллю ймовірного удару могла б стати енергетична та газова інфраструктура України – стратегічні об’єкти, які систематично стають цілями під час великих обстрілів.

              Варто пам’ятати: інформація з моніторингових телеграм-каналів потребує перевірки офіційними джерелами. Слідкуйте за повідомленнями Повітряних сил та офіційних джерел.

              76 боїв за день: ЗСУ стримують масовані штурми на Донеччині та Харківщині – зведення Генштабу19.10.25, 16:14 • 2300 переглядiв

              Степан Гафтко

