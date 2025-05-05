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Трент Александер-Арнольд покидает "Ливерпуль" после 20 лет в клубе

Киев • УНН

 • 3540 просмотра

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд переходит в "Реал". Игрок поблагодарил клуб, где провел 20 лет, за достижение мечты.

Трент Александер-Арнольд покидает "Ливерпуль" после 20 лет в клубе

Защитник футбольной команды "Ливерпуль" Трент Александер-Арнольд объявил о своем переходе в "Реал". Об этом сообщила пресс-служба клуба в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

В своем обращении футболист отметил, что это решение далось ему нелегко. По его словам, он на протяжении 20 лет "наслаждался каждой минутой, достиг всех своих мечтаний, достиг всего, чего когда-либо хотел".

В то же время ФК "Ливерпуль" поблагодарил Трента за его вклад в клуб и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Дополнение

Как отмечает The Guardian, Трент Александер-Арнольд присоединился к юношеской команде Ливерпуля в возрасте шести лет и дебютировал в первой команде в матче Кубка Лиги против Тоттенхэма в октябре 2016 года, через 18 дней после своего 18-летия. Он сыграл 352 матча за свой родной клуб, забив 23 гола и выиграв Лигу чемпионов, два титула Премьер-лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги, Кубок мира среди клубов и Суперкубок УЕФА.

Напомним

Футболист Мохамед Салах подписал новый контракт с "Ливерпулем", который будет действовать до 2027 года. Египтянин заявил, что его лучшие годы проходят в футбольном клубе.

Также УНН сообщал, что итальянская Серия А объявила форварда сборной Украины и римской "Ромы" Артема Довбика игроком месяца лиги в марте. На счету украинца три гола в четырех матчах лиги за "Рому".

Евгений Устименко

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