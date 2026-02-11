Партизаны АТЕШ обнаружили строительство новой базы оккупантов в Запорожской области
Киев • УНН
Агенты АТЕШ зафиксировали развертывание масштабного военного объекта в оккупированном поселке Мирное Мелитопольского района. На территории, занимаемой 291-м гвардейским мотострелковым полком, начато возведение капитального полевого лагеря и учебного кластера для операторов БПЛА.
Агенты подпольного движения АТЕШ зафиксировали развертывание масштабного военного объекта в оккупированном поселке Мирное Мелитопольского района. На территории, которую сейчас занимает 291-й гвардейский мотострелковый полк ВС РФ, начато возведение капитального полевого лагеря для размещения личного состава и подготовки новых резервов. Об этом пишет УНН.
Детали
Особенностью новой базы является создание разветвленного учебного кластера. Партизаны зафиксировали оборудование специальных площадок, предназначенных для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов. Оккупанты рассчитывают использовать эту территорию как защищенную тыловую базу для тренировок, считая, что удаленность от линии фронта обеспечит им безопасность во время подготовки специалистов аэроразведки.
В Запорожской области оккупанты устроили массовые проверки и допросы собственных сотрудников из-за утечки данных03.02.26, 07:15 • 14015 просмотров
По данным АТЕШ, строительная техника работает в круглосуточном режиме, однако весь процесс находится под полным контролем украинского подполья. Точные координаты объекта – 46.930529, 35.417587 – уже переданы Силам обороны Украины для дальнейшего огневого поражения.
Строительство продолжается под нашим полным контролем, а координаты уже переданы Силам обороны Украины. Вместо новых казарм оккупантов ждет пламенное "приветствие"
Оккупационные подразделения на Херсонщине имеют критические проблемы с горючим из-за ударов по Крыму - "АТЕШ"09.02.26, 07:32 • 4316 просмотров