Партизаны АТЕШ обнаружили строительство новой базы оккупантов в Запорожской области

Агенты подпольного движения АТЕШ зафиксировали развертывание масштабного военного объекта в оккупированном поселке Мирное Мелитопольского района. На территории, которую сейчас занимает 291-й гвардейский мотострелковый полк ВС РФ, начато возведение капитального полевого лагеря для размещения личного состава и подготовки новых резервов. Об этом пишет УНН.

Детали

Особенностью новой базы является создание разветвленного учебного кластера. Партизаны зафиксировали оборудование специальных площадок, предназначенных для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов. Оккупанты рассчитывают использовать эту территорию как защищенную тыловую базу для тренировок, считая, что удаленность от линии фронта обеспечит им безопасность во время подготовки специалистов аэроразведки.

В Запорожской области оккупанты устроили массовые проверки и допросы собственных сотрудников из-за утечки данных

По данным АТЕШ, строительная техника работает в круглосуточном режиме, однако весь процесс находится под полным контролем украинского подполья. Точные координаты объекта – 46.930529, 35.417587 – уже переданы Силам обороны Украины для дальнейшего огневого поражения.

Строительство продолжается под нашим полным контролем, а координаты уже переданы Силам обороны Украины. Вместо новых казарм оккупантов ждет пламенное "приветствие" – сообщили партизаны.

Оккупационные подразделения на Херсонщине имеют критические проблемы с горючим из-за ударов по Крыму - "АТЕШ"