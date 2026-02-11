Партизаны АТЕШ обнаружили строительство новой базы оккупантов в Запорожской области

$43.030.02
10 февраля, 22:52 • 17610 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 19991 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 19455 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 22783 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 20248 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 16879 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 20351 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 25474 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 16702 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 29777 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
публикации
Эксклюзивы
Украина и Молдова планируют открытие нового пункта пропуска на границе10 февраля, 20:55 • 3822 просмотра
Посвятил программу отцу, защищающему Украину: фигурист Марсак феерично дебютировал на ОлимпиадеVideo10 февраля, 20:59 • 3178 просмотра
Силы беспилотных систем поразили два зенитных ракетных комплекса "Тор-М2"10 февраля, 21:14 • 3364 просмотра
США и Азербайджан подписали соглашение о стратегическом партнерстве во время визита Джей Ди Вэнса10 февраля, 21:23 • 2864 просмотра
Массированная атака БПЛА на волгоградскую область: пожар на заводе и повреждения домов00:12 • 4492 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 23331 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 29770 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 26621 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 42479 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 50153 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Олег Синегубов
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Богодухов
Европа
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 22050 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 23955 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 23590 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 49336 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 51093 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Spotify

Партизаны АТЕШ обнаружили строительство новой базы оккупантов в Запорожской области

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Агенты АТЕШ зафиксировали развертывание масштабного военного объекта в оккупированном поселке Мирное Мелитопольского района. На территории, занимаемой 291-м гвардейским мотострелковым полком, начато возведение капитального полевого лагеря и учебного кластера для операторов БПЛА.

Партизаны АТЕШ обнаружили строительство новой базы оккупантов в Запорожской области

Агенты подпольного движения АТЕШ зафиксировали развертывание масштабного военного объекта в оккупированном поселке Мирное Мелитопольского района. На территории, которую сейчас занимает 291-й гвардейский мотострелковый полк ВС РФ, начато возведение капитального полевого лагеря для размещения личного состава и подготовки новых резервов. Об этом пишет УНН.

Детали

Особенностью новой базы является создание разветвленного учебного кластера. Партизаны зафиксировали оборудование специальных площадок, предназначенных для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов. Оккупанты рассчитывают использовать эту территорию как защищенную тыловую базу для тренировок, считая, что удаленность от линии фронта обеспечит им безопасность во время подготовки специалистов аэроразведки.

В Запорожской области оккупанты устроили массовые проверки и допросы собственных сотрудников из-за утечки данных03.02.26, 07:15 • 14015 просмотров

По данным АТЕШ, строительная техника работает в круглосуточном режиме, однако весь процесс находится под полным контролем украинского подполья. Точные координаты объекта – 46.930529, 35.417587 – уже переданы Силам обороны Украины для дальнейшего огневого поражения.

Строительство продолжается под нашим полным контролем, а координаты уже переданы Силам обороны Украины. Вместо новых казарм оккупантов ждет пламенное "приветствие"

– сообщили партизаны.

Оккупационные подразделения на Херсонщине имеют критические проблемы с горючим из-за ударов по Крыму - "АТЕШ"09.02.26, 07:32 • 4316 просмотров

Степан Гафтко

