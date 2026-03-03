Силы обороны поразили средства ПВО и пункты управления дронами врага на оккупированных территориях

Силы обороны Украины поразили элементы противовоздушной обороны, военную инфраструктуру и пункты управления БПЛА армии Российской Федерации на временно оккупированной территории Луганской, Донецкой области и в Крыму. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

В рамках снижения военно-экономического и противовоздушного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по целям на временно оккупированных территориях - говорится в сообщении.

В результате поражена радиолокационная станция из состава ЗРК С-300 (Титаровка, ВОТ Луганской обл.); радиолокационная станция обнаружения воздушных целей "Сопка-2" и РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" во временно оккупированном украинском Крыму.

Также Силы обороны нанесли поражение по расположению ремонтного подразделения из состава омсбр (Зачатовка, ВОТ Донецкой обл.). А также пунктах управления БпЛА противника в районах населенных пунктов Родинское и Покровск Донецкой области.

Системное уничтожение радиолокационных станций и пунктов управления БпЛА ослабляет возможности противника по контролю воздушного пространства, координации дронов и прикрытию своих войск - добавили в Генштабе.

