ВСУ поразили радиолокационные станции С-300 и другие объекты врага 1 марта - Генштаб

Силы обороны Украины поразили радиолокационные станции ЗРК С-300, логистические объекты и районы сосредоточения живой силы противника в ночь на 1 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

Была поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 в районе н.п. Мангуш и радиолокационная станция С-300В4 в районе н.п. Новокрасновка (временно оккупированная территория Донецкой области).

Также украинские войска били по складу боеприпасов противника в районе н.п. Ялта и сосредоточению живой силы в районе н.п. Молодой Шахтер (временно оккупированная территория Донецкой области).

В то же время на временно оккупированной территории Запорожской области поражен склад горюче-смазочных материалов в районе н.п. Пришиб, ремонтное подразделение оккупантов в районе Багатовки, а также сосредоточение живой силы противника в районах Дунаевки и Полтавки.

Кроме того, было нанесено поражение по району сосредоточения живой силы противника в районе н.п. Степногорск и пункту управления БПЛА в районе н.п. Успеновка (временно оккупированная территория Запорожской области).

Напомним

В ночь на 1 марта Россия атаковала Украину 123 ударными беспилотниками, из которых 110 были сбиты. Зафиксировано попадание 13 дронов и падение обломков.