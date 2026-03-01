$43.210.00
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силами
1 марта, 01:50 • 30627 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 41981 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 56234 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи
28 февраля, 12:56 • 62472 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 65706 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и Израиля
28 февраля, 08:36 • 49783 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 51622 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 53133 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофы
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 58845 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
ВСУ поразили радиолокационные станции С-300 и другие объекты врага 1 марта - Генштаб

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Силы обороны Украины в ночь на 1 марта поразили радиолокационные станции ЗРК С-300, логистические объекты и районы сосредоточения живой силы противника. Удары были нанесены по Донецкой и Запорожской областям.

ВСУ поразили радиолокационные станции С-300 и другие объекты врага 1 марта - Генштаб

Силы обороны Украины поразили радиолокационные станции ЗРК С-300, логистические объекты и районы сосредоточения живой силы противника в ночь на 1 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

Была поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 в районе н.п. Мангуш и радиолокационная станция С-300В4 в районе н.п. Новокрасновка (временно оккупированная территория Донецкой области).

Также украинские войска били по складу боеприпасов противника в районе н.п. Ялта и сосредоточению живой силы в районе н.п. Молодой Шахтер (временно оккупированная территория Донецкой области).

В то же время на временно оккупированной территории Запорожской области поражен склад горюче-смазочных материалов в районе н.п. Пришиб, ремонтное подразделение оккупантов в районе Багатовки, а также сосредоточение живой силы противника в районах Дунаевки и Полтавки.

Кроме того, было нанесено поражение по району сосредоточения живой силы противника в районе н.п. Степногорск и пункту управления БПЛА в районе н.п. Успеновка (временно оккупированная территория Запорожской области).

Напомним

В ночь на 1 марта Россия атаковала Украину 123 ударными беспилотниками, из которых 110 были сбиты. Зафиксировано попадание 13 дронов и падение обломков.

Евгений Устименко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Ракетная система С-300
Украина