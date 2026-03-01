рф атакувала Україну 123 безпілотниками, 110 збито - Повітряні сили ЗСУ
Київ • УНН
В ніч на 1 березня росія атакувала Україну 123 ударними безпілотниками, з яких 110 були збиті. Зафіксовано влучання 13 дронів та падіння уламків.
У ніч на 1 березня російські війська атакували Україну 123 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера", "Італмас". Про це повідомляє УНН із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Деталі
Противник атакував Україну з чотирьох напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (рф), Гвардійське (анексована АР Крим).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила або подавила 110 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Більша частина з них - це дрони Shahed.
Водночас були влучання 13 ударних безпілотників на семи локаціях. А на чотирьох зафіксували падіння уламків знищених безпілотників.
Нагадаємо
Вранці 1 березня російські окупанти атакували гуртожиток у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару 69-річна жінка звернулася за допомогою до медиків через гостру реакцію на стрес.