Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 28734 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 44024 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 52234 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 60977 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 46971 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 50366 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 51628 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 57394 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 50788 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
рф атакувала Україну 123 безпілотниками, 110 збито - Повітряні сили ЗСУ

Київ • УНН

 • 24 перегляди

В ніч на 1 березня росія атакувала Україну 123 ударними безпілотниками, з яких 110 були збиті. Зафіксовано влучання 13 дронів та падіння уламків.

У ніч на 1 березня російські війська атакували Україну 123 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера", "Італмас". Про це повідомляє УНН із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Деталі

Противник атакував Україну з чотирьох напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (рф), Гвардійське (анексована АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила або подавила 110 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Більша частина з них - це дрони Shahed.

Водночас були влучання 13 ударних безпілотників на семи локаціях. А на чотирьох зафіксували падіння уламків знищених безпілотників.

Нагадаємо

Вранці 1 березня російські окупанти атакували гуртожиток у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару 69-річна жінка звернулася за допомогою до медиків через гостру реакцію на стрес.

Олександра Василенко

