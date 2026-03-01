російський дрон атакував гуртожиток у Харкові, є постраждалі

$43.210.00
51.020.00
ukenru
01:50 • 15043 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 26187 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 41858 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 50030 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 59243 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 46369 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 49908 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 51301 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 57134 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 50598 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
65%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Іран заявляє про готовність до тривалої війни та заперечує суттєві втрати від авіаударів28 лютого, 21:05 • 10218 перегляди
Іранська балістична ракета влучила у Тель-Авів спричинивши значні руйнування та поранення людей28 лютого, 21:37 • 11088 перегляди
Державне агентство Ірану спростувало заяву Трампа про загибель аятоли Алі Хаменеї28 лютого, 22:36 • 7230 перегляди
ФБР перевело контртерористичні підрозділи у стан підвищеної готовності через загрозу помсти з боку Ірану28 лютого, 23:00 • 6338 перегляди
В Ірані сформували тимчасову раду для управління країною після загибелі Верховного лідера04:37 • 13686 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 54125 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 58311 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 49341 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 53171 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 54019 перегляди
Актуальнi люди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Масуд Пезешкіян
Камала Гарріс
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Україна
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 29408 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 28728 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 27952 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 27790 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 41626 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Brent
Дипломатка
Шахед-136

російський дрон атакував гуртожиток у Харкові, є постраждалі

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Вранці 1 березня російські окупанти атакували гуртожиток у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару 69-річна жінка звернулася за допомогою до медиків через гостру реакцію на стрес.

російський дрон атакував гуртожиток у Харкові, є постраждалі

Вранці 1 березня російські окупанти завдали ударів по Харкову - у Шевченківському районі ворожий дрон атакував гуртожиток. Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

Деталі

На місці удару виникла пожежа, людей почали евакуюють з будівлі. Паралельно в мережі з’явилось відео удару БПЛА по гуртожитку.

Згодом начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за допомогою до медиків звернулася 69-річна жінка. Вона зазнала гострої реакції на стрес внаслідок російського удару.

Нагадаємо

Впродовж минулої доби 28 лютого на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень. російські окупанти завдали 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, застосувавши 8613 дронів-камікадзе.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків