російський дрон атакував гуртожиток у Харкові, є постраждалі

Вранці 1 березня російські окупанти завдали ударів по Харкову - у Шевченківському районі ворожий дрон атакував гуртожиток. Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

Деталі

На місці удару виникла пожежа, людей почали евакуюють з будівлі. Паралельно в мережі з’явилось відео удару БПЛА по гуртожитку.

Згодом начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за допомогою до медиків звернулася 69-річна жінка. Вона зазнала гострої реакції на стрес внаслідок російського удару.

Нагадаємо

Впродовж минулої доби 28 лютого на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень. російські окупанти завдали 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, застосувавши 8613 дронів-камікадзе.