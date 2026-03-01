російський дрон атакував гуртожиток у Харкові, є постраждалі
Київ • УНН
Вранці 1 березня російські окупанти атакували гуртожиток у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару 69-річна жінка звернулася за допомогою до медиків через гостру реакцію на стрес.
Вранці 1 березня російські окупанти завдали ударів по Харкову - у Шевченківському районі ворожий дрон атакував гуртожиток. Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.
Деталі
На місці удару виникла пожежа, людей почали евакуюють з будівлі. Паралельно в мережі з’явилось відео удару БПЛА по гуртожитку.
Згодом начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за допомогою до медиків звернулася 69-річна жінка. Вона зазнала гострої реакції на стрес внаслідок російського удару.
Нагадаємо
Впродовж минулої доби 28 лютого на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень. російські окупанти завдали 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, застосувавши 8613 дронів-камікадзе.