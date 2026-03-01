$43.210.00
Шахед-136

российский дрон атаковал общежитие в Харькове, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Утром 1 марта российские оккупанты атаковали общежитие в Шевченковском районе Харькова. В результате удара 69-летняя женщина обратилась за помощью к медикам из-за острой реакции на стресс.

Утром 1 марта российские оккупанты нанесли удары по Харькову - в Шевченковском районе вражеский дрон атаковал общежитие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

Детали

На месте удара возник пожар, людей начали эвакуировать из здания. Параллельно в сети появилось видео удара БПЛА по общежитию.

Впоследствии начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за помощью к медикам обратилась 69-летняя женщина. Она получила острую реакцию на стресс в результате российского удара.

Напомним

За прошедшие сутки 28 февраля на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений. российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 80 авиационных ударов, применив 8613 дронов-камикадзе.

Евгений Устименко

