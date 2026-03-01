рф атаковала Украину 123 беспилотниками, 110 сбиты - Воздушные силы ВСУ

В ночь на 1 марта российские войска атаковали Украину 123 ударными беспилотниками типа Shahed, "Герань", "Италмас". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробности

Противник атаковал Украину с четырех направлений: курск, миллерово, приморско-ахтарск (рф), Гвардейское (аннексированная АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 110 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. Большая часть из них - это дроны Shahed.

В то же время были попадания 13 ударных беспилотников на семи локациях. А на четырех зафиксировали падение обломков уничтоженных беспилотников.

Напомним

Утром 1 марта российские оккупанты атаковали общежитие в Шевченковском районе Харькова. В результате удара 69-летняя женщина обратилась за помощью к медикам из-за острой реакции на стресс.