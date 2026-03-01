$43.210.00
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 28763 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 44041 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 52248 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 60989 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 46975 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 50368 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 51629 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 57397 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 50791 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
рф атаковала Украину 123 беспилотниками, 110 сбиты - Воздушные силы ВСУ

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В ночь на 1 марта россия атаковала Украину 123 ударными беспилотниками, из которых 110 были сбиты. Зафиксированы попадания 13 дронов и падение обломков.

рф атаковала Украину 123 беспилотниками, 110 сбиты - Воздушные силы ВСУ

В ночь на 1 марта российские войска атаковали Украину 123 ударными беспилотниками типа Shahed, "Герань", "Италмас". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробности

Противник атаковал Украину с четырех направлений: курск, миллерово, приморско-ахтарск (рф), Гвардейское (аннексированная АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 110 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. Большая часть из них - это дроны Shahed.

В то же время были попадания 13 ударных беспилотников на семи локациях. А на четырех зафиксировали падение обломков уничтоженных беспилотников.

Напомним

Утром 1 марта российские оккупанты атаковали общежитие в Шевченковском районе Харькова. В результате удара 69-летняя женщина обратилась за помощью к медикам из-за острой реакции на стресс.

Александра Василенко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина
Харьков