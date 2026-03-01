ЗСУ вразили радіолокаційні станції С-300 та інші об'єкти ворога 1 березня - Генштаб

Сили оборони України вразили радіолокаційні станції ЗРК С-300, логістичні об’єкти та райони зосередження живої сили противника у ніч на 1 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Було уражено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-300 у районі н.п. Мангуш та радіолокаційну станцію С-300В4 у районі н.п. Новокраснівка (тимчасово окупована територія Донецької області).

Також українські війська били по складу боєприпасів противника у районі н.п. Ялта та зосередженню живої сили у районі н.п. Молодий Шахтар (тимчасово окупована територія Донецької області).

Водночас на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено склад пально-мастильних матеріалів у районі н.п. Пришиб, ремонтний підрозділ окупантів у районі Багатівки, а також зосередження живої сили противника у районпх Дунаївки та Полтавки.

Крім того, було завдано ураження по району зосередження живої сили противника у районі н.п. Степногірськ та пункту управління БПЛА у районі н.п. Успенівка (тимчасово окупована територія Запорізької області).

Нагадаємо

У ніч на 1 березня росія атакувала Україну 123 ударними безпілотниками, з яких 110 були збиті. Зафіксовано влучання 13 дронів та падіння уламків.