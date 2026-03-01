$43.210.00
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 31643 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 42919 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 57124 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 63172 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 65970 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 49939 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 51673 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 53189 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 58888 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
ЗСУ вразили радіолокаційні станції С-300 та інші об'єкти ворога 1 березня - Генштаб

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Сили оборони України в ніч на 1 березня вразили радіолокаційні станції ЗРК С-300, логістичні об’єкти та райони зосередження живої сили противника. Удари були завдані по Донецькій та Запорізькій областях.

ЗСУ вразили радіолокаційні станції С-300 та інші об'єкти ворога 1 березня - Генштаб

Сили оборони України вразили радіолокаційні станції ЗРК С-300, логістичні об’єкти та райони зосередження живої сили противника у ніч на 1 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Було уражено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-300 у районі н.п. Мангуш та радіолокаційну станцію С-300В4 у районі н.п. Новокраснівка (тимчасово окупована територія Донецької області).

Також українські війська били по складу боєприпасів противника у районі н.п. Ялта та зосередженню живої сили у районі н.п. Молодий Шахтар (тимчасово окупована територія Донецької області).

Водночас на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено склад пально-мастильних матеріалів у районі н.п. Пришиб, ремонтний підрозділ окупантів у районі Багатівки, а також зосередження живої сили противника у районпх Дунаївки та Полтавки.

Крім того, було завдано ураження по району зосередження живої сили противника у районі н.п. Степногірськ та пункту управління БПЛА у районі н.п. Успенівка (тимчасово окупована територія Запорізької області).

Нагадаємо

У ніч на 1 березня росія атакувала Україну 123 ударними безпілотниками, з яких 110 були збиті. Зафіксовано влучання 13 дронів та падіння уламків.

Євген Устименко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
С-300
Україна