Партия Гройсмана открыла сезон политических разборок: в чем причина

"Украинская стратегия Гройсмана" в базовой для себя Винницкой области как-то даже немного неожиданно с самого начала нового года решила напомнить избирателям о своем существовании. Правда, не какими-то важными инициативами по социально-экономическому развитию региона и местных громад, а внутрипартийными разборками и чистками партийных рядов, пишет УНН.

Под партийный "нож" почти тайного внеочередного съезда УСГ, который состоялся в конце января, напомним, попали несколько депутатов местных советов. Но на всю область прогремело лишение партийного билета мэра Казатина Татьяны Ермолаевой и инициирование процедуры ее отзыва по народной инициативе. Мол, она систематически нарушает законодательство, не выполняет обязанности городского головы, позволяет себе неэтичное поведение и даже пренебрегает нормами морали. А в комплексе всем этим дискредитирует партию.

Но самое интересное в этой истории то, почему именно сейчас "стратеги" Гройсмана обо всем этом вспомнили, ведь с момента избрания на должность в 2020 году Ермолаева уже неоднократно давала поводы усомниться в ее способности эффективно выполнять обязанности городского головы.

Не в последнюю очередь именно по вине Ермолаевой в Казатине фактически был сорван отопительный сезон 2021-2022. Тогда Казатин перешел на твердотопливные котлы. Одна фирма, которая обслуживала котельные, отказались их запускать, пока перед ней не погасят все долги.

Дошло до того, что коммунальщикам пришлось срезать деревья и топить котлы ими, чтобы город просто не замерз. Экологи посчитали, что это нанесло ущерб окружающей среде почти на два миллиона гривен.

В декабре жители Казатина провели собрание, на котором приняли решение отозвать Ермолаеву по народной инициативе. Но она была настолько уверена в своих позициях, что даже не пришла на собрание, чтобы открыто пообщаться с жителями.

Снять Ермолаеву тогда не удалось, а у Гройсмана сделали вид, что ничего не происходит.

В мае 2023 года Ермолаева вступила в конфликт с большинством депутатского корпуса Казатинского городского совета. Дошло до того, что она написала письмо персонально главе СБУ Василию Малюку с предложением проверить депутатов трех фракций на предмет их возможного сотрудничества с рф. Мол, они не приходят на сессии и тем самым срывают принятие важных для обороны страны решений.

В свою очередь, депутаты обвинили Ермолаеву в том, что она не идет на диалог с депутатским корпусом и отвергает любые инициативы.

В УСГ тогда тоже скромного промолчали и вспомнили, что мэр Казатина не такая, как надо, почему-то, только сейчас. С одной стороны, лучше поздно, чем никогда.

А с другой, откровенно удивляет избирательность партийного правосудия "стратегов" Гройсмана. Почему из партии не исключили мэра Тульчина Валерия Весняного, которого взяли прямо на рабочем месте по подозрению в злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба городскому бюджету на три миллиона гривен?

Где реакция УСГ на ситуацию в Гниване, где местных чиновников подозревают в хищении бюджетных средств?

В УСГ, судя по всему, уже четко поняли, что на следующих выборах, которые все равно когда-то состоятся, им мало что светит, поэтому пытаются хоть как-то создавать эффект присутствия.

Но очевидная несистемность в действиях руководства партии наводит на мысль, что чистка партийных рядов проводится не для того, чтобы вернуть доверие избирателей, а является исключительно внутрипартийной грызней.

Произвол и давление: методы, которыми партия Гройсмана продолжает цепляться за власть в Винницкой области