Усик может сохранить пояс чемпиона мира до реванша с Фьюри

Президент IBF Деррил Пиплз подтвердил, что украинский боксер Александр Усик имеет право просить об отсрочке обязательной защиты своего титула, однако его команда до сих пор не обратилась с такой просьбой. В то же время, промоутер Усика планирует обратиться к IBF с просьбой перенести обязательный бой до реванша с Тайсоном Фьюри, на фоне возможного лишения чемпионского титула, сообщает УНН со ссылкой на World boxing news.

Детали

Президент IBF Деррил Пиплз заявил, что Усик имеет право просить об отсрочке обязательной защиты, но до сих пор его команда не обращалась с такой просьбой.

WBN связался с промоутером Усика - Александром Красюком в связи с информацией о возможном лишении Усика титула. Впрочем, Усик намерен обратиться к IBF с просьбой перенести его обязательный поединок до реванша с Тайсоном Фьюри.

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"Конечно, мы будем просить IBF об исключении", - сказал Красюк.

Заявления Красюка оказывают большое преимущество организаторам предстоящего боя между Хрговичем и Даниэлем Дюбуа, запланированного на 1 июня. Некоторые участники боя высказали мнение, что IBF может лишить Усика титула на следующей неделе, и титул будет выставлен на кон. Однако, по информации WBN, это не так и Усик имеет все шансы сохранить свой безоговорочный титул до реванша с Фьюри и после него.

Пиплз, обращаясь к Ленсу Пагмайру, отметил, что согласно правилам IBF, любой действующий чемпион имеет право обратиться за исключением из любого правила организации. Эти слова Пиплза четко показывают, что IBF готова предоставить Усику возможность сохранить свой статус. Поскольку задержка боя с Фьюри на шесть месяцев произошла не по вине Усика, ему должен быть предоставлен по крайней мере шестимесячный льготный период, что позволит ему провести переговоры и организовать встречу с победителем боя Хргович против Дюбуа до декабря.

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Таким образом, Усик имеет возможность сначала выполнить свои обязательства перед Фьюри, Хрговичем или Дюбуа, прежде чем продолжить соблюдение условий WBC, WBO и WBA.

Эта новость оказалась неприятным сюрпризом для Энтони Джошуа, давнего соперника Усика, который надеялся вызвать на бой победителя пары Хргович против Дюбуа на стадионе Уэмбли в сентябре.

После завершения боев с Фьюри и решения вопросов с обязательными защитами IBF, на очереди будет WBO, где Джозеф Паркер выступит как самый вероятный претендент, если он останется непобежденным. Джошуа фокусируется на обязательной защите WBC, а Махмуд Чарр может быть кандидатом от WBA.

Отныне Усик не сможет выбирать ни одного из своих соперников, пока не завершит все обязательства перед санкционными органами.

Напомним

Британский боксер Тайсон Фьюри намерен провести реванш с Александром Усиком после поражения в поединке за абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.