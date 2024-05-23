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Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
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Усик может сохранить пояс чемпиона мира до реванша с Фьюри
Александр Усик может сохранить свой титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе до матча-реванша с Тайсоном Фьюри. Украинский боксер имеет право просить об отсрочке обязательной защиты своего титула.
В Днепропетровской области из-за ДТП вспыхнуло авто с двумя людьми: они погибли
Два человека были найдены мертвыми в автомобиле после столкновения легкового автомобиля «Таврия» и грузовика «Мерседес 608», который загорелся возле Пятихаток Каменского района Днепропетровской области.
Враг сконцентрировал основные усилия на Херсонском направлении, в Роботино российских войск нет - Плетенчук
Основные усилия противник сосредоточил на Херсонском направлении, в частности в Крынках, где вчера состоялось девять штурмов. В Роботино более-менее тихо, в самом населенном пункте россиян нет.
Израиль рассматривает дальнейшие шаги против Норвегии, Ирландии и Испании из-за намерения признания Палестинского государства - CNN
Норвегия, Ирландия и Испания объявили о своем намерении признать Галестинское государство, что заставило Израиль рассмотреть дипломатические шаги против них, включая отмену визитов, аннулирование виз и обращение к США за поддержкой для разъяснения намерений.
Воздушные силы сообщили о работе ПВО по дрону-разведчику в Днепропетровской области
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об операции по противовоздушной обороне против вражеского разведывательного беспилотника в Днепропетровской области.
У россиян закончились в Крыму носители крылатых ракет "Калибр" - Плетенчук
Последний российский корабль, способный нести крылатые ракеты "Калибр" в Крыму, "циклон", был поражен, в результате чего россия осталась без таких носителей на оккупированном полуострове.
россияне продолжают обстреливать Черниговщину: зафиксировано 19 взрывов
россияне продолжают обстреливать гражданские районы Черниговской области: зафиксировано 19 взрывов от вероятных обстрелов из минометов калибра 120 мм, жертв нет.
Гоструда лишают несвойственных функций в рамках дерегуляции
Государственная служба Украины по вопросам труда будет лишена некоторых несвойственных ей функций в рамках дерегуляции: парламент поддержал соответствующий законопроект о перераспределении некоторых функций в другие центральные органы исполнительной власти.
АМКУ незаконно выдает разрешения на пользование причалом в порту "Южный" коммерческим структурам
Администрация морских портов Украины незаконно выдала разрешения коммерческим структурам на использование причала № 1 порта "Южный" в Одессе, предназначенного исключительно для государственных предприятий.
Блинкен поддерживает предоставление разрешения Украине поражать цели в рф американским оружием - СМИ
США активно обсуждают ослабление запрета для Украины на использование американского оружия для нанесения ударов по целям в россии, что позволит Украине поражать объекты, которые сделали возможной недавнюю оккупацию рф украинской территории.